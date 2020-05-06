بعد كربلاء.. واسط توقف العمل بنظام الزوجي والفردي لحركة المركبات

أعلنت خلية الأزمة في محافظة واسط، الأربعاء، تعليق العمل بنظام الزوجي والفردي لحركة المركبات.

وقال المتحدث باسم الخلية سعدون الأمير في بيان إنه “بعد اعادة تقييم العمل بقرار الفردي والزوجي لحركة العجلات في المحافظة، تقرر تعليق العمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم الأربعاء والى إشعار اخر “.

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة قررت، أمس الأول الاثنين، تطبيق نظام الزوجي والفردي في حركة المركبات.

وأعلنت مديرية المرور العامة، أن جميع الفئات التي كانت مستثناة من قرار حظر التجوال، تم استثناؤها من قرار الفردي والزوجي.