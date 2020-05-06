تعرض منزل سياسي تركماني لهجوم بقنبلة وانتحار شرطي في كركوك

افاد مصدر أمني، يوم الاربعاء، بتعرض منزل سياسي تركماني بمحافظة كركوك لهجوم بقنبلة يدوية.

وقال المصدر لـشفق نيوز، إن “منزل مسؤول منظمة العطاء ومسؤول في حزب الدعوة فرع كركوك عمار كهية في منطقة حي الواسطي خلف جامع شيخ ابراهيم جنوب مدينة كركوك، تعرض اليوم لهجوم بقنبلة يدوية”.

واضاف المصدر، أن “هناك اضرار مادية نتجت عن الحادث وتم فتح تحقيق في هذا الموضوع”.

وفي حدث امني ثان ذكر المصدر، أن “شرطيا منسوب شرطة طوارئ كركوك أقدم على الانتحار أثناء الواجب بإطلاق النار على نفسه، دون معرفة الأسباب”.

وأضاف المصدر، أن “قوة أمنية عثرت على جثة الشرطي في الخنادق القريبة للحي الصناعي”، لافتا إلى “الشرطي متزوج لديه ٤ بنات”.