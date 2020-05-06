توضيح من عمليات أربيل حول موعد افتتاح الأسواق والأماكن العامة

أكد المتحدث باسم غرفة عمليات أربيل، اليوم الثلاثاء، أنه وعلى الرغم من تراجع حدة وباء «كورونا» وتناقص أعداد المصابين الراقدين في المشافي، إلا أنه من غير الممكن حالياً إعادة افتتاح الأسواق والأماكن العامة.

وقال هيمن قادر، نائب محافظ أربيل والمتحدث باسم غرفة عمليات المحافظة: «لقد تراجعت حدة وباء كورونا، وتناقص أعداد المصابين الراقدين في المشافي، إلا أنه من الضروري الإبقاء على إجراءات وتدابير الوقاية من الفيروس على حالها في الوقت الحالي، لأنه تم تسجيل العديد من الإصابات الجديدة خلال الأيام القليلة الماضية».

وأضاف «بموجب توصيات وزارة الصحة وقرارات وزارة الداخلية، سوف تستمر إجراءات حظر التجوال الحالية حتى العاشر من الشهر الجاري، بعدها ستتم دراسة أوضاع أربيل وسوف تتخذ قرارات جديدة، إما بتطبيع الوضع بشكل كامل أو إيجاد آلية للاستمرار بإجراءات الحظر».

وحول مطالب إعادة فتح الأسواق والأماكن العامة، قال قادر: «عند إعادة فتح الأسواق والكافتريات، يجب أيضاً فتح الجامعات والمدارس والمساجد»، وأضاف «وعلى الرغم من أن أرزاق المواطنين مهمة بالنسبة لنا، إلا أن صحتهم أهم، وليس من الصواب أن تكون أبواب المدارس مغلقة فيما يتم فتح أبواب الكافتريات».