حركة رافضون تحمل سياسيي السنة مسؤولية متابعة الانتهاك الإيراني للمنافذ الحدودية

حملت حركة رافضون، السياسيون السنة، مسؤولية متابعة الانتهاك الإيراني للمنافذ الحدودية العراقية، فيما طالبتهم برفع دعوى قضائية ضد الحكومة الإيرانية بتعويض العراق عن الخسائر الاقتصادية والاجتماعية الباهظة التي نجمت عن إدخال فيروس كورونا للبلاد.

وذكر بيان عن الحركة انه “مع ظهور نتائج التحقيق الذي اجرته هيئة الإذاعة البريطانية BBC الرصينة الذي اثبت تورط شركة الطيران الإيرانية ماهان بنقل فايروس كورونا إلى العراق بعلم مسؤولين في الحكومة الإيرانيةن فإننا ندعو من يسمون أنفسهم بسياسيي المكون السني لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة الإيرانية تطالب بتعويض العراق عن الخسائر الاقتصادية والاجتماعية الباهظة التي نجمت عن إدخال الفايروس إلى بلدنا”.

وأضاف البيان، “كما ونحملهم مسؤولية متابعة الانتهاك الإيراني لمنافذنا الحدودية التي بدأت ايران عبرها باستئناف صادراتها الموبؤة بالفايروس بالتواطؤ مع مسؤولي تلك المنافذ على الرغم من القرارات العراقية التي منعت الحركة بين الدول”.

وتابع البيان، “اننا اذ نحمل أولئك السياسيين مسؤولية متابعة ذلك الأمر فإن ذلك لا يعني اعترافنا بهم وإنما ليؤدوا واجب المواقع التي يشغلونها حالياً، فإذا لم يفعلوا فهو دليل آخر لتواطؤهم مع سياسي المكونات الأخرى لقتل الإنسان العراقي وتدمير اقتصاد البلد”.