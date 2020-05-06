حكومة العراق تذعن لدول الخليج بتخفيض انتاج النفط.. وتهمل الاثار السلبية للقرار على المواطن

بدأ حكومة تصريف الاعمال بتخفيض انتاج النفط تنفيذا لقرار اوبك ليتضاعف بذلك حجم العجز المالي في العراقـ فيما دعا خبراء الدول الخليجية الى تحمل حصة العراق من التخفيض لتوفير لقمة العيش للشعب.

واتفقت مجموعة اوبك المنتجة للنفط على تخفيض الانتاج وحسب التخفيضات التي اقرها اجتماع اوبك فأن حصة العراق من التخفيض ستصبح 1.061 مليون برميل يوميا بدءا شهر ايار وحتى نهاية العام 2020 حيث ستخفض النسبة إلى 18٪ وستصبح حصة العراق من التخفيض 849 الف برميل يوميا.

وكان العراق مطالبا بتخفيض 191 الف برميل خلال اتفاق أوبك + الذي استمر اكثر من ثلاثة أعوام، وكانت نسبة العراق 80٪.

وقالت مصادر مطلعة في القطاع النفطي العراقي إن وزارة النفط تحتاج إلى مفاتحة الشركات النفطية الأجنبية العاملة في العراق لتخفيض الإنتاج وقد يكون هذا بشروط.

ويعاني العراق من ازمة مالية خانقة نتيجة اعتماده على النفط الذي هبطت أسعاره بسبب الحرب السعرية التي جرت بين السعودية وروسيا لذلك فانه سيخفض صادراته من 3.7 مليون برميل خلال الشهر الحالي إلى 2.6 مليون برميل يوميا.

وأتهم خبراء وزير النفط بالمجاملة على حساب مصالح العراقيين، مشيراً إلى أنه كان يجب أن يرفض الإطاحة بنحو ربع إنتاج البلاد من النفط من أجل إعادة أسعار النفط إلى ما كانت عليه بسبب مغامرات وعناد دول أخرى كالسعودية وروسيا.

تخفيض الإنتاج النفطي لمنظمة أوبك ضروري جداً للسوق النفطية في الوقت الراهن كونه سيؤدي إلى تقليل المعروض وبالتالي ارتفاع أسعار النفط، لكن رغم ايجابية القرار إلا أن العراق سيكون المتضرر الأكبر بسبب اعتماد موازنته بنسبة 95% على النفط في مقابل ارتفاع نفقاته خاصة بعد تفشي فيروس كورونا.

وقال مسؤولون عراقيون لرويترز في الشهر الماضي، إن انخفاض أسعار النفط أجبر وزارة النفط على مراجعة خططها بشأن كيفية سداد مستحقات شركات النفط العالمية خلال الأشهر الستة الأولى من العام.

ولا تزال الوزارة تنتظر ردا من شركات النفط على هذا الاقتراح.

وقال مسؤول كبير في شركة نفط البصرة التي تديرها الدولة ، إن العراق اقترح أن تقوم شركات النفط الدولية بخفض نفقاتها بنسبة 30٪ شريطة ألا تؤثر مثل هذه التخفيضات على مستويات إنتاج النفط في البلاد.