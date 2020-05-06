خبير اقتصادي: نستطيع تحويل الازمة الاقتصادية من محنة إلى منحة

اكد عضو المجلس الاقتصادي العراقي غدير العطار, إن الجهات التنفيذية العراقية يمكنها تحويل المحنة الحالية للبلاد إلى منحة.

وقال العطار في بيان إن “التنمية المحلية في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية تكون فرصة كبيرة لتحويل المحنة التي يمر بها الاقتصاد العراقي حاليًا بسبب انخفاض أسعار النفط الخام إلى منحة”.

وأشار العطار إلى أن “الأمن الغذائي مساهم فعال بتوفير السيولة النقدية للموازنة المالية وطريقة ناجحة في تشغيل أكبر عدد من الشباب العاطل عن العمل”.

وأضاف العطار “الصدمة النفطية عجلت بتحريك القطاع الزراعي، وأن القطاع الصناعي سيتكامل بدافع الطلب على المكننة بقوة المدخلات المخرجات، تُحقق عن طريق الأمن الغذائي”.