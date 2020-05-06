أعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ارتكب خطأ غبيا بالانسحاب من الاتفاق النووي بين طهران وقوى عالمية، داعيا واشنطن لرفع العقوبات.

وقال روحاني “ترامب ارتكب خطأ غبيا بالانسحاب من الاتفاق النووي“.

وأضاف “إذا كانت أمريكا تريد العودة للاتفاق، فعليها رفع كل العقوبات على طهران وتعويضها عن معاودة فرض العقوبات.. سيكون رد إيران ساحقا إذا جرى تمديد حظر الأسلحة المفروض عليها”.

وانسحب ترامب من الاتفاق عام 2018، معللا ذلك بأنه لم يتضمن ما يكفي لتحجيم برنامج إيران الصاروخي ونفوذها في الشرق الأوسط.