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صحة كوردستان تعلن الموقف الوبائي خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، مساء اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي في الإقليم خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان إن مجموع الذين أدخلوا الحجر الصحي حتى الآن بلغ (9741) شخصاً، بقي منهم في الحجر حالياً (1201) أشخاص في (33) مركز مختلف.

وأشارت الوزارة إلى إجراء 1431 فحص «كورونا» خلال 24 ساعة، ما أسفر عن تسجيل 4 إصابات جديدة بالفيروس لرجلين وإمرأة وطفل في محافظة أربيل.

وبلغ المجموع الكلي للإصابات بالفيروس في إقليم كوردستان حتى الآن 391 حالة، بينها 5 وفيات، فيما تماثل 349 مصاباً للشفاء، وبقي 37 مصاباً فقط في المشافي يتلقون العلاج.

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