عالية نصيف تدعو إلى توسيع تسويق الحنطة والشعير في سنجار والحيلولة دون دخول تجار تابعين لتنظيم كردي مسلح لشراء المحاصيل

دعت النائبة عالية نصيف رئاسة الوزراء ووزير التجارة الى

اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتوسيع تسويق الحنطة والشعير في قضاء سنجار والحيلولة دون دخول تجار تابعين لتنظيم كردي مسلح لشراء الحبوب وتعزيز نفوذه على الفلاحين .

وقالت في بيان اليوم :” ان هناك مناشدات من فلاحي قضاء

سنجار بتوسيع ساحة القوة الجوية التابعة لشركة (ما بين النهرين) والتي يتم فيها بيع محصولي الحنطة والشعير، سيما وأن كافة الأقضية والنواحي قامت بتوسيع ساحاتها باستثناء سنجار ” ، مبينة :” أن المماطلة في التوسيع ستعطي فرصة لتنظيم كردي مسلح بشراء المحاصيل وزيادة

سيطرته على الفلاحين البسطاء “.

وأضافت نصيف :” كما أن الفلاحين أكدوا أن سايلو سنجار بحالة

جيدة ويوجد داخله (بناكل) كاملة ومجهزة، ولا يحتاج إلى شيء عدا جهاز ميزان ليكون مهيأ لاستلام الحنطة، وبالتالي نأمل أن يتدخل مدير عام السايلوات في الموصل لاستخدام هذا السايلو لأن الوضع الامني بات وللأسف أسوأ من العام الماضي ومن الصعب على اهالي سنجار الذهاب الى

البعاج وتلعفر وربيعة و قرية ابو خشب “.