نائبة تكشف بالوثائق مخالفات مرشحة العمل وتؤكد: زوجها خسر البلد ١٥ مليون دولار

كشفت النائبة ماجدة التميمي، الاربعاء، عن مخالفات قانونية صدرت بحق مرشحة وزارة العمل عبير مهدي عندما كانت تشغل منصب مدير عام دائرة الإحتياجات الخاصة عام ٢٠١٩.

واكدت التميمي ان “زوج المرشحة المدعو فاضل خسر البلد ١٥ مليون دولار”.

ونشرت التميمي كتبا رسمية تؤكد صدور عقوبات بحق مهدي:

١- بالنظر للمخالفات القانونية للموظفة عبير مهدي ولما جاء بكتاب هيئة النزاهة العامة المرقم ق/ ١٣٨٢/٢٥٧/٢ في ٢٠٠٦/٧/٣ توصي اللجنة بعقوبة الموظفة عبير مهدي تنزيل درجة استناداً للمادة سادساً من قانون انضباط موظفي الدولةرقم (١٤) لسنة ١٩٩١ ونقلها من ادارة القسم الى أحد الدور التابعة لدائرة ذوي الأحتياجات الخاصة كباحثة اجتماعية على أن لا تتولى أي منصب إداري لاحقاً وإناطة الادارة الى من تتوفر فيه شروط الخبرة والكفاءة والنزاهة

٢-عوقبت السيدة عبير مهدي مدير عام دائرة الإحتياجات الخاصة عام ٢٠١٩ بالانذار وهي عقوبة مخففة بتواطئ من اللجنة التحقيقية حيث أنها قامت بضرب الأيتام (المشردات) قبل يوم في الدار وعددهم ستة مشردات مما أدى إلى تدهور حالتهم النفسية وقيامهن بحرق انفسهن وتوفوا أثر ذلك أثناء تواجد عبير مهدي في الدار من دون أن تحرك ساكن وهناك تحقيق مفعل من قبل الإدعاء العام حاليا بسبب ضرب الأيتام المشردات مرارا وتكرارا ولغاية الأيام الماضية من عام ٢٠٢٠.

٣- احالة السيدة عبير مهدي إلى النزاهة/مكتب التحقيقات في عام ٢٠١٠ وفق الكتاب ذي العدد ٢١٠١ في ٢٠١٠/٦/١٣ باخذ التبرعات المقدمة للايتام المقيمات في دور الدولة.

٤- هروب مستفيدة بسبب إهمال السيدة عبير مهدي لإدارة القسم ومتابعتها الضعيفة واعفاءها من قسم دور الدولة.

٥- ثبوت عدد من التجاوزات والمخالفات ضدها بسبب إدارتها الضعيفة وخلال فترة المراقبة الممنوحة ل‍عبير مهدي وانتهاكاتها لحقوق الإنسان وعدم قدرتها السيطرة على الأوضاع في الدار وهروب مستفيدة في فترة المراقبة الخاصة بها.

٦- أخفقت عبير مهدي مرات عديدة وتجاوزت على قانون نظام دليل العمل في دور الدولة رقم ٨٦ وسبق ان تم معاقبتها واعفائها من قسم دور الدولة.