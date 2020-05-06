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نائب: الكاظمي لا يمكنه ترشيح اسماء جدلية للكابينة الوزارية

اعتبر النائب عن كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني جمال كوجر، الاربعاء، ان رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ليس شخصية اعتيادية، مؤكداً أنه من المستبعد ان يرشح شخصيات جدلية وعليها تهم فساد لكابينته الحكومية.

وقال كوجر ان “الحديث عن الاسماء المرشحة للكابينة الوزارية لا نستطيع الحكم عليها بشكل نهائي لحين وصولها بشكل رسمي ودراستها بشكل منفصل لكل حقيبة”، مبينا ان “الحكم المسبق من البعض فربما بسبب حرمانهم من الحكومة”.

واضاف كوجر، ان “مصطفى الكاظمي ليس شخصية اعتيادية، فقد كان مديرا لجهاز المخابرات، وهو على دراية واطلاع بجميع الاسماء والملفات الموجودة بالقضايا الجنائية وغيرها”، لافتا الى ان “الكاظمي لا يمكن ان يختار شخصيات متهمة بالفساد لكابينته الحكومية وهو على علم بأن الشارع ملتهب ضد الفساد وهنالك اطراف تتربص له وتريد افشالها”.

واكد كوجر، ان “الكاظمي لايمكنه الذهاب الى اختيار شخصيات جدلية ومتهمة بالفساد، لانه يمتلك الخبرة والدراية الكاملة بحجم التحدي والمهمة المكلف بها”.

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