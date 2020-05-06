نائب عن الحكمة يرجح تمرير حكومة الكاظمي بجلسة اليوم

رجح النائب عن تيار الحكمة علي البديري عقد جلسة مجلس النواب، اليوم الاربعاء، بحضور غالبية أعضاء المجلس والتصويت على تمرير اغلب وزراء كابينة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، مشيرا إلى أن كتلته ستحضر الجلسة بكامل أعضائها.

وقال البديري إن “العراق يمر اليوم بظروف قاهرة لم يمر بها سابقا من خلال اجتماع تحديات صحية بوباء كورونا واقتصادية وأمنية وسياسية، ناهيك عن التحديات الاقليمية”، مبينا ان “تكالب تلك الظروف يستوجب منا جميعا إنهاء مرحلة حكومة تصريف الأعمال والذهاب إلى حكومة بصلاحيات كاملة لتمرير الموازنة التي تأخرت طويلا ومواجهة جميع التحديات التي يعيشها البلد”.

وأضاف البديري، أن العراق ذاهب إلى المجهول وبدأنا نرى التأخير بصرف الرواتب لشرائح عديدة من العراقيين، والمخاطر تزداد يوما بعد يوم، بالتالي فإن المصالح العليا للبلد تستوجب حضور القوى السياسية الوطنية لجلسة اليوم وإبعاد المصالح الضيقة وهو ما ذهبت إليه كتلة الحكمة التي قررت الحضور إلى جلسة اليوم بكامل أعضائها”.

وأكد البديري، انه “من خلال المعطيات التي لدينا فان جلسة اليوم ستعقد بنصاب مكتمل من أغلبية أعضاء البرلمان، وسيتم التصويت على أكثر من ثلثي الكابينة الحكومية للمكلف مع ترك بعض الوزارات التي ما زالت عليها حوارات وخلافات إلى جلسة أخرى وكما حصل سابقا مع حكومة عادل عبد المهدي”.