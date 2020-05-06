وفد حكومة اقليم كوردستان يبدأ اجتماعات الجولة الثانية مع الحكومة العراقية

عقد وفد من حكومة اقليم كوردستان الذي يزور بغداد مباحثات مع الحكومة الاتحادية لحل الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين.

وابلغ مصدر في الوفد انه تم عقد اولى الاجتماعات ضمن الجولة الثانية مع وزیر النفط، التخطیط، امین عام مجلس الوزراء، ومستشار رئیس الوزراء العراقي.

وكان وفد الإقليم قد اجرى الاسبوع الماضي جولة من المباحثات مع الحكومة العراقية، فضلاً عن مشاورات مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية العراقية بشأن حل الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل.

وجاءت الزيارة بعد أيام من قطع الحكومة العراقية رواتب موظفي إقليم كوردستان بعدما قالت إن الإقليم لم يف بالتزاماته في الميزانية المالية المتمثلة بتسليم 250 ألف برميل نفط يوميا للحكومة الاتحادية.

ويتضمن الاتفاق تسليم إقليم كوردستان كمية 250 ألف برميل يومياً من النفط للحكومة الاتحادية مقابل تسليم بغداد لحصة مقدارها نحو 13 في المئة من الميزانية للإقليم إلى جانب رواتب الموظفين والبيشمركة.

وأثار قطع رواتب موظفي الإقليم انتقادات واسعة داخل الإقليم وخارجه، حيث اعتبر مراقبون بأن هذا القرار يأتي في إطار الضغوط السياسية تزامناً مع مساعي رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي تشكيل الحكومة الجديدة.

وهناك ملفات عالقة بين الجانبين منذ سنوات طويلة وعلى رأسها المناطق المتنازع عليها وكيفية إدارة الثروة النفطية وميزانية قوات البيشمركة وغيرها.