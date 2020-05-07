البرلمان العراقي يمرر حكومة مصطفى الكاظمي بالتقسيط

صوت البرلمان العراقي اليوم الخميس على الحكومة العراقية السادسة بعد عام 2003 برئاسة مدير جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي. وتمكن 15 وزيراًً من المرور عبر بوابة التصويت في حين تم رفض 5 وزراء من أصل 22 وزيراًً، بينما بقيت وزارتي النفط والخارجية خارج التشكيلة.

وكان الكاظمي أدى مع وزرائه الخمسة عشر اليمين القانونية أمام البرلمان بعد أن تعهد بالقيام بالإجراءات المطلوبة طبقاً المنهاج الوزاري الذي صوت عليه البرلمان العراقي قبل التصويت على الكابينة الحكومية.

وصوت البرلمان بعد منتصف ليل الاربعاء على المنهاج الحكومي لمصطفى الكاظمي، كما تم التصويت على 15 وزيراًً، لتكتسب بذلك حكومة الكاظمي صفة رسمية، وقد تم تأدية اليمين الدستورية للكاظمي وكابينته الحكومية.

والتصويت كما يلي:

1. عثمان الغانمي.. وزيراً للداخلية

2. جمعه عناد.. وزيراً للدفاع

3. د علي عبد الامير علاوي.. وزيراً للمالية

4. د خالد بتال.. وزيراً للتخطيط

5. حسن التميمي.. وزيراً للصحة

6. نبيل كاظم.. وزيراً للتعليم العالي

7. ماجد مهدي.. وزيراً للكهرباء

8. نازين محمد.. وزيراً للبلديات

9. ناصر حسين.. وزيراً للنقل

10. عدنان درجال.. وزيراً للشباب

11. منهل عزيز.. وزيراً للصناعة

12. أركان شهاب احمد.. وزيراً للاتصالات

13. عادل حاشوش.. وزيراً للعمل

14. مهدي رشيد.. وزيراً للموارد المائية

15. علي حميد مخلف.. وزيراً للتربية

بينما تم رفض وزراء التجارة والعدل والثقافة والزراعة والهجرة، كما تم تأجيل التصويت على وزيري الخارجية والنفط.