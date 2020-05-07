البرلمان يمرر 15 وزيراً ويرفض 5 ويؤجل 2 من كابينة الكاظمي

بعد تصويت البرلمان بالموافقة على منهاج رئيس الوزراء المكلف، بدأ النواب بالتصويت على أعضاء الكابينة.

ومرر البرلمان 15 وزيراً من مرشحي الكاظمي، فيما رفض 5 مرشحين، وتم تأجيل التصويت على حقيبتين.

ومرر البرلمان كلاً من:

جمعة عناد وزير الدفاع

عثمان الغانمي وزير الداخلية

عدنان درجال وزير الشباب والرياضة

منهل عزيز وزير الصناعة

نبيل كاظم وزير التعليم العالي

أركان شهاب وزير الاتصالات

عادل حاشوش وزير العمل

مهدي رشيد الموارد المائية

علي حميد وزير التربية

نازلين محمد وزيرة الإسكان والإعمار

حسن محمد عباس وزير الصحة

ناصر حسين بندر حمد وزير النقل

خالد بتال وزير التخطيط

علي علاوي وزير المالية

ماجد مهدي وزير الكهرباء

فيما رفض البرلمان التصويت لكل من:

نوار نصيف جاسم لوزارة التجارة

هشام صالح داود لوزارة الثقافة

اسماعيل عبد الرضا اللامي لوزارة الزراعة

ثناء حكمت ناصر لوزارة الهجرة والمهجرين

عبدالرحمن مصطفى لوزارة العدل

فيما أجل البرلمان التصويت على حقيبتي الخارجية والنفط.

وبعد أن أدت حكومة الكاظمي اليمين الدستورية، أعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي رفع الجلسة.

وقال الكاظمي بعد نيله ثقة البرلمان، عبر تويتر: «اليوم، منحَ مجلس النواب الموقّر ثقته لحكومتي، وسأعمل بمعيّة الفريق الوزاري الكريم بشكلٍ حثيثٍ على كسب ثقة ودعم شعبنا».

وأضاف «امتناني لكل من دعمنا، وأملي ان تتكاتف القوى السياسية جميعاً لمواجهة التحديات الصعبة».

وختم بالقول: «سيادة العراق وامنه واستقراره وازدهاره مسارنا».