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الحكيم: ندعو حكومة الكاظمي الى الالتزام بما الزمت به نفسها في برنامجها الحكومي

دعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الخميس، حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الالتزام بما الزمت به نفسها في برنامجها الحكومي، فيما اعرب عن امله بالاسراع باكمال الكابينة الحكومية.

وقال الحكيم في بيان “نبارك لحكومة الكاظمي نيلها ثقة مجلس النواب، متمنين لها الموفقية والنجاح في مهمتها الجسيمة”، داعيا اياها الى “الالتزام بما الزمت به نفسها في برنامجها الحكومي والتهيئة لانتخابات مبكرة تتسم بالشفافية والنزاهة كما اوصت المرجعية الدينينة العليا”.

وشدد على ضرورة “ملامسة هموم المواطنين لاسيما المتظاهرين السلميين وتحقيق مطالبهم المشروعة وايجاد الحلول السريعة للازمة الاقتصادية ومكافحة وباء كورونا”، لافتا الى “اهمية تعميد اسس علاقات متوازنة محليا واقليميا ودوليا”.

وطالب الحكيم القوى السياسية بـ”بذل قصار جهدها في دعم الحكومة ورص الصفوف لمواجهة التحديات الامنية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على الوحدة وتغليب المصلحة الوطنية العليا”، معربا عن امله بـ”الاسراع باكمال الكابينة الحكومية”.

يذكر ان مجلس النواب صوت في جلسة اعتيادية عقدها اليوم على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

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