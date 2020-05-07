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الصحة تعلن تسجيل 63 اصابة جديدة وشفاء 24 مصاباً من كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن الموقف الوبائي اليومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق، مشيرة إلى تسجيل 63 إصابة جديدة بالفيروس، وشفاء ٢٤ حالة.

وقالت الوزارة في بيان “تم فحص (٢٨٧٨) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٢٠٦٠٤)”.

وأوضحت الوزارة، أن “المختبرات سجلت لهذا اليوم (٦٣) إصابة في العراق موزعة كالتالي: (بغداد/ الرصافة: ٢٣، بغداد/ الكرخ: ٩، مدينة الطب: ١، كركوك: ٥، البصرة: ٢٥، مؤكدة “عدم وجود حالات وفاة جديدة”.

وتابعت، أنه تم تسجيل “٢٤ حالة شفاء وكما يلي: (بغداد / الرصافة: ٤، بغداد / الكرخ: ٤، البصرة : ٥، بابل: ٢، كربلاء: ١، اربيل: ٦، صلاح الدين: ٢”، مشيرة الى أن “مجموع الإصابات ٢٥٤٣، ومجموع الوفيات: ١٠٢، ومجموع حالات الشفاء: ١٦٢٦، والراقدين الكلي: ٨١٥”.

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