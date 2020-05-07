الخميس، 07 مايو 2020 02:35 ص

العلاقات الأميركية العراقية تقترب من أزمة

ذكرت مجلة «فورين بوليسي» الأميركية، أنه بعد 17 سنة من الغزو الأميركي للعراق، لم يتبقَّ سوى القليل من الودّ بين واشنطن وبغداد، معتبرة أن المحادثات المقبلة، أو ما يطلق عليه الحوار الاستراتيجي بين البلدين قد يكون الفرصة الأخيرة لإنقاذ شراكتهما المختلة.

وأوضحت المجلة الأميركية في مقال تحليلي لها، أنه من الصعب عدم الشعور بأن العلاقات الأميركية العراقية تقترب من أزمة، مشيرة إلى أنه في يونيو، ستبدأ الولايات المتحدة والعراق الحوار الذي من المفترض أن يعالج جميع القضايا في علاقتهما الثنائية، بما في ذلك وجود القوات الأميركية.

ورأت المجلة أن الوقت حان لكي تعيد واشنطن تقييم سياستها تجاه العراق، لافتة إلى أنه على مدار العام الماضي، شهدت العلاقة خللاً متزايداً من وجهة نظر المصالح الأميركية.

وأشارت المجلة إلى مقتل مئات المدنيين الأبرياء، بسبب احتجاجهم السلمي على إخفاقات الحكومة المتفشية، كما شنّت الميليشيات المدعومة من الخارج العديد من الهجمات الصاروخية ضد القوات الأميركية والدبلوماسيين والجهات الفاعلة في القطاع الخاص، دون محاسبة من قبل الحكومة العراقية.

واستطردت: «الحوار الاستراتيجي المقبل يقدّم ما يمكن أن يكون الفرصة الأخيرة لعكس هذا المسار المدمر، وإنقاذ شراكة أميركية طويلة الأمد قابلة للحياة مع العراق»، مشددة على أنه لا ينبغي لإدارة ترمب إهدار هذه الفرصة.

وتابعت «فورين بوليسي»: «يجب على الولايات المتحدة أن تبقي مطالبها للحكومة العراقية محدودة وواقعية، فبغضّ النظر عن مقدار الضغط الذي قد تمارسه واشنطن، فإن العراق لن يخوض حرباً مع إيران، كما أنه لن يعمل على القضاء على الميليشيات بين عشية وضحاها».

وذكرت: «يمكن للإدارة الأميركية أن تصرّ بشكل شرعي على أن تبدأ الحكومة العراقية في اتخاذ خطوات ذات مغزى، لكنها واقعية، أولاً وقبل كل شيء، تدافع عن سيادة العراق، وفي الوقت نفسه تعالج العديد من المخاوف الأميركية الأساسية».

وختمت المجلة: «سياسياً، يجب إنهاء القمع العنيف للاحتجاجات السلمية، يجب مساءلة عناصر الأجهزة الأمنية والميليشيات المسؤولة عن أسوأ الفظائع، من خلال عملية تحقيق وملاحقة ومعاقبة ذات مصداقية، ويجب إقامة حوار وطني جادّ مع حركة الاحتجاج».