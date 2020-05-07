القبض على المسؤول المالي لخلايا داعش في الرقة

أعلنت القوات الأمنية التابعة للإدارة الذاتية، مساء اليوم الأربعاء، القبض المسؤول المالي لخلايا داعش في الرقة شمال شرقي سوريا.

وقالت قوى الأمن الداخلي التابعة للإدارة الذاتية في بيان«تمكّنت قواتنا الأمنية الخاصة اليوم الأربعاء السَّادس من شهر أيّار/مايو، من توقيف المَسؤُول الماليّ لخلايا تنظيم داعش الإرهابيّ بمدينة الرَّقة».

أضاف البيان «بعد عمليات رصد و متابعة وجمع للمعلومات حول أنشطة الخلايا النائمة لداعش استطاعت قواتنا تأكيد مكان تواجد (أحمد محمد العلي)، المسؤول المالي لخلايا تنظيم داعش الإرهابيّ ضمن إقليم الرّقة، وتوقيفه بعملية نوعية قامت بها أقسامنا الأمنية بمشاركة القوّات الخاصَّة HAT».

وأشارت إلى أنه تم ضبط «مبالغ مالية بمختلف العملات، منها الدولار الأمريكي والليرة التركية و الليرة السورية في مكان إقامة الإرهابي، إضافةً لثلاثة أجهزة خلوية كان يستعملها للتنسيق بين الخلايا و التواصل معهم».

ونوه البيان إلى أن القوات الأمنية التابعة للإدارة الذاتية شدَّدت الإجراءات الأمنيّة في الآونة الأخيرة لملاحقة خلايا داعش بعد أن تعرضت مدينة الرقة لعددٍ من الأعمال الإرهابية.