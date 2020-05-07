الكاظمي: عملت على تأمين القبول السياسي والبرلماني والشعبي للمرشحين

أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي، مساء اليوم الأربعاء، أنه عمل خلال تشكيل كابينته الوزارية على تأمين القبول السياسي والبرلماني والشعبي لهم.
وقال الكاظمي عبر تويتر: «قدّمتُ تشكيلتي الحكومية، وبانتظار تصويت مجلس النواب الموقّر عليها».
وأضاف «لقد عملتُ على انتقاء المرشحين ومعظمهم من كوادر الوزارات على أسس مهنية، مع الحرص على تأمين القبول السياسي والبرلماني والشعبي لهم».
وختم قائلاً: «سيكون هدفنا خدمة الشعب وتحقيق السيادة والأمن والعدالة».
وكان من المفترض أن تعقد جلسة التصويت على كابينة الكاظمي بتمام الساعة التاسعة مساء اليوم، إلا أن الجلسة تم تأجيلها بسبب عدم اكتمال النصاب، فيما تشير مصادر نيابية إلى استمرار مباحثات اللحظة الأخيرة بين الكاظمي والكتل السياسية حول أسماء المرشحين، وسط أنباء عن إجراء بعض التغييرات في الكابينة.