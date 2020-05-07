الكاظمي: عملت على تأمين القبول السياسي والبرلماني والشعبي للمرشحين

أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي، مساء اليوم الأربعاء، أنه عمل خلال تشكيل كابينته الوزارية على تأمين القبول السياسي والبرلماني والشعبي لهم.

وقال الكاظمي عبر تويتر: «قدّمتُ تشكيلتي الحكومية، وبانتظار تصويت مجلس النواب الموقّر عليها».

وأضاف «لقد عملتُ على انتقاء المرشحين ومعظمهم من كوادر الوزارات على أسس مهنية، مع الحرص على تأمين القبول السياسي والبرلماني والشعبي لهم».

وختم قائلاً: «سيكون هدفنا خدمة الشعب وتحقيق السيادة والأمن والعدالة».