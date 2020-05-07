المنافذ: استئناف الحركة التجارية في منفذ زرباطية ولمدة يومين في الاسبوع

أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، الأربعاء، استئناف التبادل التجاري عبر منفذ زرباطية الحدودي ليومين في الاسبوع بعد أن قدمت محافظة واسط طلباٌ بهذا الاستئناف.

وقال الوائلي في بيان إنه ستم “استئناف التبادل التجاري عبر منفذ زرباطية الحدودي بعد أن قدمت محافظة واسط طلباٌ بهذا الاستئناف”، مشيرا إلى أن “القرار جاء بعد عرضه على اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في اجتماعها السابع والذي ترأسه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والذي عقد عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة”.

وأضاف أن “القرار نص بالسماح بالتبادل التجاري بين العراق وإيران عبر منفذ زرباطية الحدودي وبواقع دخول (250) ارسالية ولفترة يومين في الاسبوع لتأمين المواد الغذائية والزراعية في الأسواق المحلية والمحافظة على إستقرار الاسعار”.

وأكد الوائلي على “اتخاذ الإجراءات الوقائية الصحية كافة أثناء عملية التبادل التجاري من عمليات التطهير والتعفير للسلع والبضائع الداخلة مع التأكيد على عدم دخول المسافرين واستمرار المنع بذلك”.