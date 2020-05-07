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النزاهة تضبط حالات تلاعب واختلاس للمال العام في مرور صلاح الدين

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، ضبط حالات “تلاعب واختلاس” في مديرية مرور محافظة صلاح الدين، مبينة أن المبالغ المختلسة تجاوزت (170,000,000) مليون دينار.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان إن “الفريق الذي انتقل إلى مديرية مرور المحافظة، قام بضبط (50) دفتر وصولات محاسبة لم يتم تسليم مبالغها من قبل وحدة حسابات تسجيل (بلد) إلى حسابات مقر المديرية لمدة خمسة أشهر، إضافة إلى ضبط عدد من سجلات المحاسبة والإخراج المخزني مع الأوليات”.

وأوضحت الدائرة أن “مجموع مبالغ الوصولات المشتبه باختلاسها من قبل اثنين من منتسبي المديرية بلغت (173,969,000) مليون دينار”.

واكدت، “تنظيم محضر ضبط أصولي بالمبرزات المضبوطة مع الأوليات في العملية التي نفذت؛ بناءً على مذكرة قضائية، وعرضها على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في صلاح الدين الذي قرر تدوين أقوال الممثل القانوني ل‍مديرية المرور ومفاتحة المرور العامة لإجراء التحقيق الإداري”.

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