بدء جلسة التصويت على كابينة الكاظمي في البرلمان العراقي

بدأت بعد منتصف ليلة الأربعاء / الخميس، جلسة البرلمان العراقي للتصويت على كابينة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وحضر الجلسة 255 نائباً، بعد تأخير لمدة 3 ساعات، إذ كان من المقرر أن تبدأ الجلسة بتمام الساعة التاسعة مساء الأربعاء.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب بأن الجلسة بدأت بحضور الحضور 255 نائباً فضلاً عن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ومرشحي تشكيلته الوزارية.

وشرع الكاظمي بعرض منهاجه الوزراي وأعضاء كابينته الحكومية.

وتعهد رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة تقوم على تقديم الحلول وليس حكومة تزيد من المشاكل القائمة.

وقال الكاظمي، إن «هذه الحكومة حكومة حل لا حكومة أزمات».

وأضاف «نرفض استخدام ارض العراق ساحة للاعتداءات، وسنعمل على إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة».

وتابع الكاظمي «نسعى إلى تذليل الصعوبات وانجاز مهام المرحلة الانتقالية سوية»، مشيراً إلى أنه وضع أمام الحكومة الجديدة مهمة أساسية بالاستجابة لمطالب الشعب وحصر السلاح بيد الدولة وقواتها المسلحة وبإمرة القائد العام».

وكانت رئاسة البرلمان قد أجلت انعقاد الجلسة لمدة ساعة واحدة لعدم اكتمال النصاب القانون لعدد الأعضاء الحاضرين.