تاريخ تسرب العَلمانية الى كُردستان/ج13

أ.د. فرست مرعي

وحول وجود مشاكل وصراعات فكرية بين قادة العصبة (= الكوملة) وموقفه منها، يتذكر السيد الطالباني تلك الاحداث بالقول: ” تلقيت أخبارا بوجود مشكلات وخلافات بين أعضاء التنظيم، وكان رأيي أن الرفاق الذين يثيرون المشكلات ولا يستطيعون التكيف يرسلونهم إلى الخارج وليأتي بعضهم إلي، وكان بإمكاني حينذاك أن أرسلهم الى الصين أو أي بلد آخر لكي يدرسوا ويتثقفوا، عندها سيتلقون العلم والثقافة، وبالتالي سيخلصون رفاقهم من وجع الرأس بمشكلاتهم… نقطة أخرى أثارت إنزعاجي هو إعجاب بعض رفاق التنظيم وخاصة شهاب وجعفر وفريدون ثم رفاق آخرين بكتابات منير شفيق(= مثقف فلسطيني مسيحي من مواليد القدس عام 1934م)، وكان منيرا هذا يتفاخر بماركسيته وماويته ويصدر كتبا بذلك مثل(= الماركسية اللينينية والثورة المسلحة، والماركسية اللينينية ونظرية الحزب الثوري، في علم الحرب وغيرها). ورغم أن منير شفيق كان رجلا مناضلا ومثقفا وغزير الإنتاج، لكن كتاباته لم ترتق الى مصاف كتابات تستحق أن تكون مصدراً للوحي(= يقصد كتابات المنظرين الماركسيين الكبار كماركس وانجلز ولينين وستالين وماوتسي تونغ)، بل كانت كتابات هزيلة لا يمكن إعتمادها كمصدر للعمل الحزبي. وكنت أرى أنه بدلا من ذلك يفترض برفاقنا أن يشغلوا أنفسهم بالمصادر الأساسية للماركسية اللينينية وكتب ماوتسي تونغ الأصلية ويعتمدونها مصدرا لنضالهم. وفي هذا المجال كانت مكتبة (الفكر الجديد في بغداد) تقوم بدور متميز من خلال نشر الفكر الجديد حول (حرب الشعوب) الذي ترجمه نوشيروان مصطفى، ثم كتاب (مقتطفات من خطب الرئيس ماوتسي تونغ) الذي ترجمه الأستاذ إبراهيم أحمد ونوشيروان مصطفى، أي كنت أحثهم على العودة للمصادر الأساسية والأصلية بدل الإعجاب بالكتابات الهزيلة”.

وفيما يلي مفردات البرنامج الثقافي المعد لمنتسبي الحلقات الخاصة بالكوملة(= العصبة الماركسية اللينينية الكردستانية):

1- كتاب القومية الكردية (الكوردايتي) لجلال الطالباني.

2- تحليل طبقات المجتمع الصيني، مترجم الى اللغة الكردية.

3- الحركة الفلاحية في خونان (= مقاطعة واقعة في الصين).

4- ما العمل؟، ل(لينين).

5- مقتطفات من البيان الشيوعي الأول (المانفيستو)، وهو مترجم الى اللغة الكردية.

6- فلنقوم اسلوب الحرب، وهو مجموعة مقالات لماوتسي تونغ.

7- دفاتر نيسان.

8- تاريخ الاحزاب الشيوعية والحركات التحررية في العالم.

أما البرنامج الثقافي للمستويات الأعلى ويشمل الذين استوفوا شروط العضوية فيبدأ بتدريس كتاب ( بما نبدأ) وهو من الكتب التي ألفها (لينين) عام1903م ويتضمن مواضيع تنظيمية تم التأكيد من خلالها على أهمية:

1- الجريدة المركزية للحزب الطليعي.

2- التنظيم الفولاذي الذي يقاوم قمع الأنظمة الحاكمة وأجهزتها البوليسية.

ثم ينتقل الأعضاء بعد ذلك لبحث موضوع (الجبهة الوطنية الديمقراطية) ويتم تناوله من خلال الكتب التالية:

1- كتاب الجبهة الوطنية، لديمتروف زعيم الحزب الشيوعي البلغاري.

2- مذكرات كيم إيل سونغ، زعيم كوريا الشمالية السابق.

3- الجبهة الوطنية، لجلال الطالباني كتبه بالاساس كمذكرة قدمها للحكومة العراقية عام1968م.

4- كتاب الجبهة الوطنية، للزعيم الصيني ماوتسي تونغ.

كما تضمن البرنامج الثقافي للأعضاء، الكتب التالية:

1- الماركسية اللينينية والنظرية الثورية، للمفكر الفلسطيني منير شفيق.

2- الماركسية اللينينية والثورة المسلحة، لمنير شفيق.

3- الديمقراطية الشعبية، المجلد الثاني.

4- الحرب الشعبية طويلة الأمد، لوزير الدفاع الصيني الأسبق لين بياو.

5- القومية الكردية الى أين؟، وهو الفصل الخامس من كتاب (كردستان والحركة القومية للشعب الكري) لجلال الطالباني(= طبعة دار الطليعة في بيروت)، ويتضمن نظريته في الطريق الذي ينبغي على الشعب الكردي أن يسلكه للوصول الى أهدافه وذلك بالاعتماد على :

أ – حزب ثوري يؤمن بالنظرية الماركسية ويستند الى العمال والفلاحين في بنيته التنظيمية.

ب – جبهة وطنية تقدمية.

ج – حرب شعبية طويلة الأمد.

أما بالنسبة الى الكادر المتقدم في التنظيم فقدحُدِدَ تثقيفه بالمصادر التالية:

1- مسائل لينينية لستالين، مترجم الى الكردية.

2- مبادىء الشيوعية، لفردريك أنجلز.

3- ألف باء الشيوعية، لبوخارين.

4- كومونة باريس، مترجم الى الكردية.

وبعد أن قطعت مرحلة التثقيف والتلقي أشواطها أصبحت هنا حاجة ماسة الى نشرة داخلية تعبر عن هوية الكوملة وانتمائها الآيديولوجي، فصدرت تلك النشرة تحت اسم آلاي سور(= الراية الحمراء) وذلك باشراف منظر الكوملة (فريدون عبدالقادر فرج) في أواخر عام1972م. وكانت الاعداد توزع على التنظيم حتى مستوى (الخلايا القاعدية) دون أن تصل الى متناول أعضاء الحلقات الدنيا .

وفي شهر شباط عام1973م صدر العدد الثاني من نشرة(آلاي سور) وتضمنت موضوعاتها:

أ – مقالات تنظيمية تتعلق بتربية الكادر وكيفية التعامل مع الجماهير.

ب – استعراض وتقييم لبعض مراحل تاريخ الشعب الكردي.

ج – دراسة عن الأفكار والتيارات الثورية في العالم كالتروتسكية والجيفارية، والتي تتحدث عن النواة الثورية الصلبة التي تنمو وتتطور بين أوساط الجماهير لتصل الى مرحلة الانفجار الثوري واعلان الثورة المسلحة، ومن ثَم استلام السلطة في المرحلة النهائية، كما حصل في التجربة الكوبية، ومحاولات جيفارا، وروجيه دوبريه(= ريجيس دوبريه- المفكر الفرنسي)، وبلانسكي.

ه – استعراض عام للانشقاقات المتتالية في صفوف الحركة الشيوعية العالمية

ولعل من أطرف وأغرب المواضيع التي حواها العدد الثاني من (الراية الحمراء) مقالة فريدة من نوعها تحتوي على تحليل لطبقات المجتمع الكردي من منظور ماركسي واختير كعينة للبحث (مجتمع رانية- قضاء تابع لمحافظة السليمانية في كردستان العراق).

ومن المواضيع الأخرى التي حواها العدد الثاني:

1- تحليل لحركة خونان في الصين.

2- البارزاني والإقطاع.

3- اقطاعيي الحرب.

4- دور الأجهزة الأمنية والاستخبارات في السيطرة على المجتمع، مع تعريف بتلك الأجهزة القمعية.

وبعد صدور العدد الثاني ازداد اهتمام اللجنة القيادية للكوملة بالجانب الفكري والثقافي نظراً لأهميته في رفع وتطوير كفاءة الكادر وتأثيره على فئات الطلبة والشباب.لذلك شكلت لجنة ثقافية مختصة من خمسة اعضاء من الكادر المتقدم في الشهر الثامن من عام 1973م مهمتها الاشراف على النشرة المركزية واعداد المادة الثقافية المناسبة، وقد وضع تحت تصرفها جهاز طابعة وجهاز رونيو.

أما العدد الثالث فقد صدر في شباط 1974م، وكان الأخير حيث توقفت (آلاي سور) بعد ذلك بسبب اندلاع القتال في كردستان في شهر آذار/ مارس عام1974م.

ورغم وجود بقايا ماركسية ماوية ويسارية في الاتحاد الوطني الكردستاني، إلا انه يتجه اكثر فاكثر نحو الاتجاه القومي الممزوج بالاشتراكية، على يسار الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتتحدث أدبيات الحزب الآن عما يمكن تسميته اتجاها اشتراكيا ديمقراطيا على نمط أحزاب الاشتراكية الدولية، سيما وأن الاتحاد أصبح عضواً في الاشتراكية الدولية، وكان السيد الطالباني قد نال منصب نائب رئيس الاشتراكية الدولية.