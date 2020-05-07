بسم الله الرحمن الرحيم

ترامب: أسوء قرار (فتح البالوعة)..(قيام بوش بإسقاط صدام..ففاحت جيف شيعة ماما طهران)

لماذا لم تندم امريكا باتخاذ قرارات اكبر واكثر خطورة من (قرار دخول العراق).. كدخولها الحرب العالمية الثانية باجتياح المانيا واليابان بالاربعينات من القرن الماضي بحرب كونية كبرى، والدخول بالحرب الكورية.. والحرب الفيتنامية.. بالمقابل لماذا الرئيس الامريكي دونالد ترامب اعتبر اطلاق الرئيس الاسبق جورج بوش الابن، حملة غزو العراق عام 2003 كان “أسوأ قرار تم اتخاذه في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية”..

ليطرح سؤال بصيغة اخرى.. من جعل (امريكا تندم على اسقاط نظام حكم صدام حسين وحكم البعث والاقلية العربية السنية).. بالعراق.. فخسائر امريكا المادية والعسكرية والبشرية تعتبر (صغيرة بالنسبة لخسائرها بالحرب العالمية الاولى وبحرب فيتنام وبالحرب الكورية)..

هل كان الارهاب والمليشيات.. ام الفساد.. السبب الاكبر لفشل عراق ما بعد 2003

الجواب واضح:

ففشل الطبقة السياسية المحسوبة شيعيا (الاسلامية ومليشياتها).. بحكم العراق.. برئاسة الوزراء.. (فلولا فساد هذه الطبقة السياسية.. لما استطاعت الطبقة السياسية الكردي والسنة من المشاركة بهذا الفساد).. وخاصة ان (كاك النفط موجود بمناطق الشيعة التي تهيمن عليها القوى المحسوبة شيعيا الحزبية والمسلحة).. والحدود العراقية الايرانية تسيطر عليها ايران ومليشياتها ايضا التي عبرها يتم تهريب المخدرات الايرانية للعراق، وتهريب النفط العراقي عبر الحدود الايرانية لتمويل الحرس الثوري الايرانية واذرعه بالعراق والمنطقة..

فهيمنت الاحزاب الاسلامية المحسوبة شيعيا.. الموالية جميعها لايران.. فشاع الفساد.. بالارض.. فالفساد بيئة خصبة للمليشيات والارهاب بتمويل مافياتهم.. (فلو نجح الشيعة بحكم العراق) ولم ينتشر الفساد بمؤسسات الدولة الامنية والعسكرية والاقتصادية بظلهم.. فلم نكن نرى مليشيات ولا احزاب فاسدة ولا جماعات ارهابية تنموا وتترعرع بحواضن متمردة من الوضع المزري نتيجة سوء الخدمات والوضع المزري الخدمي وانهيار القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية والطاقة.. كلها خلقت بيئة رافضة ومحبطة ويائسة ومتذمرة ..

ليطرح سؤال اخر….

هل فقط السبب الوحيد..فساد الطبقة السياسية المحسوبة شيعيا وراء فشل العراق وندم امريكا لهذا الفشل.. فلماذا (كوردستان كاقليم نهضت باعمار مدنها اربيل وسليمانية ودهوك).. رغم فساد (الطبقة السياسية الكردية) اي (فساد الطبقة السياسية الكردية لم يكن عائقا امام نهوض كوردستان عمرانيا وامنيا).. وكثير من دول العالم ومنها دول الخليج فيها نسب كبيرة من الفساد ولكن لم يكن عائقا امام نهوض تلك الدول ورفاهية شعوبها واستقرارها وعمرانها..

الجواب واضح:

بسبب صدق الاتهامات الموجهة (لشيعة السياسية) بان ولاءهم ليس للعراق وشيعته.. فبعد 2003 ادرك الشارع الشيعي العراقي صدق الاتهامات الموجهة (لشيعة السياسية ومؤسستها الدينية) بان ولاءهم لخارج حدود العراق ولايران تحديدا.. فكلما كان العراق يضعف كلما كانت ايران تعلن جنيها المكاسب بالعراق وتفاخرها بقوتها بالشرق الاوسط.. فقوة العراق ضعف لايران، وضعف ايران قوة للعراق.. هذه المعادلة التي وضعها عملاء ايران الانكاس بارض الرافدين..بالمقابل الاكراد كان ولاءهم لكوردستان وشعارهم نفط اقليم كوردستان لشعب هذا الاقليم..وارض اقليم كوردستان لشعب هذا الاقليم.. وهذا سر نهوض كوردستان كاقليم.

ولا ننسى حقيقة اخرى:

(نجاح ايران بافشال حكم الشيعة بالعراق)..(وراء ندم امريكا..على لسان ترامب باسقاط صدام)

يؤكدها طرح تساؤلات اذا كانت اكذوبة هزيمت داعش لم تحصل لولا دعم ايران للعراق، (فلماذا ايران لم تدعم العراق ضد الفاسدين والفساد، لماذا لم تدعم العراق لبناء قطاعاته الصناعية والزراعية والخدمية وبمجال الطاقة ليكون معتمد على نفسه) ولا يستورد اكثر من 15 مليار دولار سنويا من بضائع سيئة من ايران.. (لماذا دعمت ايران طبقة سياسية محسوبة شيعيا اسلامية موالية لايران، وكانت معظمها تقيم بايران، وهي من تورطت بالفساد منذ 17 سنة لحد اليوم)؟ لماذا جعلت ايران العراق ساحة لتصفي فيها حساباتها الدولية والاقليمية بالاراض العراقية وبدماء عراقية والخاسر العراق واهله وثرواته..

ولا ننسى ايضا.. حقيقة ثانية.. بعد 2003 الارهاب جاء للعراق من دول حليفة لايران، كسوريا الاسد التي باعتراف المالكي اتهم دمشق بدعم الارهاب والايام الدامية ببغداد، وتدريب الارهابيين وجذبهم من كل دول العالم وتسهيل دخولهم للعراق لممارسة جرائمهم عبر الحدود السورية.. وكذلك المليشيات الدموية الطرف الثاني بالحرب على الهوية الطائفية مع القاعدة.. ايران ساهمت بتفريخها وتمويلها وتسليحها لجعل العراق ساحة لتصفية حسابات وابتزاز للقوى الدولية والاقليمية بكل خسة ايرانية.. فجندت ايران المرتزقة من كل حدب وصوب لتنفيذ مخططاتها الدنيئة بارض الرافدين.

ليتبين بان سبب فشل العراق وتجربته بعد 2003 كان:

1. فساد الطبقة المحسوبة شيعيا بالحكم باعلى منصب رئاسة الوزراء.. وهيمنتها على محافظات وسط وجنوب النفطية.. كمحافظين ومدراء اقضية ونواحي ومجالس محافظات تتحكم بها الاحزاب الاسلامية المحسوبة شيعيا ومليشياتها التي تجهر بكل صلافة وخيانة وقذارة بولاءها لايران..

2. الولاء لدى القوى السياسية المحسوبة شيعيا.. للاجنبي الايراني

3. تمتعت فقط الاكراد باقليم فدرالي (كوردستان).. في حين حرم شعب وسط وجنوب من حقهم باقليم فدرالي .. وحرم المثلث الغربي من حقهم باقليم مماثل..

المحصلة:

(اهزموا الفاسدين).. (ستهزمون الارهاب).. (الفساد منبع الارهاب) وليس العكس

(الارهاب يقضي على الفساد) لكن (الفساد لا يقضي على الارهاب).. وكلاهما اوبئة بالعراق

والدليل بان دولة داعش نسبة الفساد فيها حسب التقارير الدولية (قليل جدا).. وعليه هزيمة الارهاب والفساد لن يقضي على مشاكل العراق ..فالعراق مشاكله منذ 1921 ولم يكن الارهاب والفساد ضمنهما.. قبل 2003.. ولو اتفقنا على هذه الحقيقة.. سنتقل لسؤال..

هل الفساد والارهاب نتائج ام اسباب؟؟ و (ما هي الحواضن للارهاب والفساد بالعراق).. الجواب لجميعها.. النظام المركزي المقيت.. فشعور المكونات بالتهميش والخوف من الاخر..والصراعات.. على الثروة والارض والمياه والمناصب .. بين المكونات.. كلها تجري بظل النظام المركزي.. فنتج عنها الدكتاتوريات الجمهورية .. بانقلاباتها العسكرية وقمعها الجماعي.. والانظمة البرلمانية بفسادها وفوضويتها ونتائجها الارهاب والفساد والخراب وضياع الحقوق .. الخ

ولكن لو تم تطبيق الاقاليم الفدرالية الثلاث.. لوضعت حدود لكل مكون لا يتجاوز فيه حدوده على حقوق المكونات الاخرى.. فتطمئن المكونات بداخلها.. لتنتقل لمرحلة المشاركة الحقيقية بالحكم والادارة لارض الرافدين بظل الفدرالية.. اما المركزية فتنتج المحاصصة بين كتل سياسية لتقاسم الكعكة العراقية كغنائم لهذه الاحزاب والمليشيات ذات الاجندات الخارجية الاقليمية..

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واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

ـ(20) نقطة قضية (شيعة العراق).. (تاسيس كيان للوسط والجنوب) (واسترجاع الاراضي والتطبيع)

بقلم: سجاد تقي كاظم – 15-01-2017 بسم الله الرحمن الرحيم قضية شيعة منطقة العراق بعشرون نقطة، تعكس المطاليب الشرعية للشارع الشيعي العراقي نابعة من حقائق تراكمية لما عاناه شيعة العراق عبر مئات السنين ولحد الان، وتلبي بنقاطها …

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سجاد تقي كاظم