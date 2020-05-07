حكومة العراق الجديدة..من هم الوزراء الجدد؟

السير الذاتية للوزراء الجدد في الكابية الوزارية التي يرأسها رئيس الحكومة الجديدة مصطفى الكاظمي.
أدناه السير الذاتية بالتفاصيل:
وزير الداخلية عثمان الغانمي
وزير المالية علي حيدر عبد الأمير عباس
وزير الدفاع جمعة عناد سعدون خطاب
وزير الاتصالات أركان شهاب أحمد كاظم
وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة نازنين محمد
وزير التخطيط خالد بتال نجم عبدالله
وزير التربية علي حميد مخلف محسن
وزير التعليم نبيل كاظم عبد الصاحب عباس
وزير الشباب والرياضة عدنان درجال مطر جاسم
وزير الصحة والبيئة د. حسن محمد عباس سلمان
وزير الصناعة منهل عزيز محمود عبد الرحمن
وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل حاشوش جابر جاسم
وزير النقل ناصر حسين بندر حمد