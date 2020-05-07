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خلية ازمة البصرة تصدر قرارات عدة منها رفع الحظر جزئياً وفتح منفذ الشلامجة

قررت خلية الازمة في البصرة، الخميس، رفع حظر التجوال بشكل جزئي بدءاً من الاحد المقبل، وفتح منفذ الشلامجة بدءاً من منتصف ايار الحالي.

وقالت الخلية التي برئاسة محافظ البصرة اسعد العيداني في مؤتمر صحفي إن “خلية الأزمة في المحافظة أصدرت قرارات جديدة تتضمن الفتح جزئي لحظر التجوال من الساعة السادسة صباحا لغاية الساعة السادسة مساء اعتبارا من الأحد المقبل”.

وأضافت، أن “بضمن قرارات خلية الأزمة الجديدة فرض حظر التجوال الكامل يومي الجمعة والسبت، وأيضا فتح منفذ الشلامجة الحدودي أمام حركة التبادل التجاري فقط ابتداءً من الخامس عشر من أيار الجاري”.

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