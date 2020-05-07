على ضوء تصريحات ترمب : يجب مقاضاة حكومتي الأمريكية والبريطانية

طلبا لتعويضات الغزو*

بقلم مهدي قاسم

ليس للوهلة الأولى يصرح الرئيس الأمريكي ترمب فيما يتعلق

الأمر بعملية غزو العراق ، معتبرا إياها عملا خاطئا وكارثيا وليس لها ما يبررها ، كما سبق له في هذا السياق أن صرح بشيء من هذا القبيل أثناء حملته الانتخابية السابقة ، و بغض النظر عن النوايا المبيتة والكامنة الخبيثة خلف مثل هذه التصريحات ، وربما تأسفا على وقوع

العراق تحت الهيمنة الإيرانية بعد كل تلك الخسائر البشرية والمادية الأمريكية الهائلة و الناتجة عن تلك القرصنة اليانكية ، فالشيء الأكيد إن هذا النوع من التصريح لترمب و غيره من مسؤولين أمريكيين يأتي دليلا آخر على عدم شرعية عملية هذا الغزو و على قرصنتها

السافرة و المستهترة ، و بالتالي يمكن اعتبارها عدوانا فظا وظالما جرى بحق بلد مستقل و ذات سيادة يتمتع بكامل العضوية في الأمم المتحدة ، بغض النظر عن نظامه الديكتاتوري السابق حينذاك ، كما ينبغي في هذا المضمار أن لا ننسى تصريح رئيس الحكومة البريطانية السابقة

جون بلير ( و الذي سبق و أن تحالف مع بوش الأبن في عملية غزو العراق ) أن أكد هو الآخر على “خطأ ” عملية الغزو تلك بناء على معلومات كاذبة حسب تعبيره ، وهو الأمر الذي برمته يمكن اعتباره أساس أنطلاق قانوني راسخ ومتين لمقاضاة حكومتي الأمريكية والبريطانية المتورطتين

المباشرتين في عملية احتلال العراق وذلك بغية المطالبة المشروعة بتعويضات كبيرة بل و هائلة قد تبلغ عشرات مئات مليارات دولار تعويضا عن كل الخسائر البشرية والمادية و المعنوية والنفسية و الأثرية الكبيرة فضلا عن مظاهر الخراب و التدمير التي سببتها وتسببها عملية

الغزو حتى الآن .

و ما دمنا عند عمليات غزو تعويضات فأن العراق لا زال

حتى الآن يدفع تعويضات غزو الكويت من قبل الديكتاتور البائد ، والبالغة مئات مليارات دولارات ، وهي تعويضات يبدو لا نهاية لها !!ــ بحيث حتى العامل الوافد الذي عمل في الكويت قبل الغزو ولو لمدة شهر واحد حصل على تعويضات مع الفوائد ، فالسؤال يا ترى ما الفارق بين

عمليتي غزو الكويت من قبل النظام السابق و غزو العراق من قبل إدارة بوش الأبن ؟ ، فلماذا يدفع العراق تعويضات للكويتيين و غيرهم حتى الآن بينما لا تدفع أمريكا ولو سنتا واحد كتعويضات مشروعة للعراق وخاصة بعدما اتضح عدم وجود أي أساس لذريعة الغزو ومبرراته القانونية

وهي وجود أسلحة الدمار الشامل ؟..

إذ لا قبل عملية الاحتلال ولا بعدها لم عثروا ولو على

أبسط دليل أو أثر يدل على تلك الأسلحة المزعومة ..

لذا فيجب تكوين لجنة قانونية مكوّنة من قضاة ومحامين ومدعين

عامين و أكاديميين وغيرهم من ذوي اختصاص وشأن بالقانون الدولي و تعويضات الحرب لغرض تحريك دعوى المطالبة بتعويضات الغزو والحرب والاحتلال من كل من حكومتي الأمريكية و البريطانية ..

بطبيعة الحال أن لصوص وعملاء المنطقة الخضراء لا يعوّل

عليهم من هذه الناحية مثلما حتى الآن ..

هلمش ذات صلة :

(

ترامب:

غزو العراق “قد يكون أسوأ قرار” في تاريخ الولايات المتحدة

أدان

الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، قرار غزو العراق في عام 2003 واصفا إياه بأنه “قد يكون أسوأ قرار اتخذ في تاريخ الولايات المتحدة على الاطلاق”.

جاء

ذلك في سياق حديثه عن أهداف سياسته الخارجية في مقابلة مع صحيفتي التايمز البريطانية وبيلد الألمانية.

وقال

الرئيس الأمريكي المنتخب إن الهجوم على العراق ما كان يجب ان يحصل في المقام الاول وإن “كل ذلك ما كان يجب أن يحدث”، مشددا على القول إنه “كان واحدا من أسوأ القرارات، وربما أسوأ قرار اتخذ في تاريخ بلادنا على الاطلاق ــ نقلا عن مواقع ووكالات عديدة )