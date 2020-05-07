قصف مطار بغداد بـ 3 صواريخ كاتيوشا

بغداد – وكالات:

تعرّض مطار بغداد الدولي فجر أمس لقصف بثلاثة صواريخ، أعقبه تحليق للطيران الحربي الأمريكي بشكل مكثف لرصد مكان إطلاق الصواريخ ورصد أي تحرّك للجماعات المسلحة، ولم يُسفر القصف عن أي خسائر، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه. من جهتها قالت خلية الإعلام الأمني الحكومية إن الصواريخ الثلاثة من نوع كاتيوشا سقطت في محيط مطار بغداد، في ساعة مبكرة من الفجر، وإن القوات الأمنية عثرت على منصة الإطلاق مع جهاز التوقيت في منطقة البكرية غربي العاصمة بغداد. يُشار إلى أن مطار بغداد الدولي مُتوقف عن العمل منذ نحو شهر ونصف الشهر في إطار إجراءات الحد من تفشي جائحة كورونا، وبحسب ما أعلنت السلطات الأمنية العراقية في بيان، فإن استهداف محيط المطار يعتبر الأول منذ الغارة التي شنها الأمريكيون بطائرة مسيّرة في الثالث من يناير الماضي وقتل فيها الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس. وقال مصدر أمني في الشرطة العراقية لوكالة الصحافة الفرنسية: إن الهجوم وقع قرابة الساعة الرابعة فجراً بتوقيت بغداد و استهدف مقر قوات مكافحة الإرهاب حيث توجد قوات أمريكية