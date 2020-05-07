لنقل العراقيين العالقين في مصر تواصل الجسر الجوي الاستثنائي بين القاهرة وبغداد

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

وصلت مطار القاهرة الدولي ظهر اليوم الاربعاء السادس من مايو 2020 م الجاري الطائرة العراقية التى سيرتها شركة الخطوط الجوية العراقية القادمة من بغداد لغرض نقل المسافرين العراقيين العالقين في جمهورية مصر العربية بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن إجراءات الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

واستكمل مكتب شركة الخطوط الجوية العراقية في القاهرة كافة الجوانب الادارية واللوجستية والفنية لاجل انجاز اجراءات السفر ل ( 270 ) مواطنا عراقيا قطعت لهم تذاكر السفر للعودة لارض الوطن وبعد خضوعهم لاجراءات السلامة وخلوهم من الإصابة بالفيروس المستجد من قبل الجهات المسؤولة في مطار القاهرة الدولي

وتاتي هذه الرحلات الجوية الاستثنائية بين بغداد والقاهرة في اطار تنفيذ وزارة النقل العراقية للأمر الديواني (55) لسنة 2020 م الذي اعلن بوقت سابق وبالتنسيق مع خلية الأزمة المشكّلة، في وزارة الخارجية العراقية وباقي الوزارت ومكتب شركة الخطوط الجوية العراقية في القاهرة والخاص اعادة بالعراقيين في مصر والدول العربية والاجنبية ،

وتعد هذه الرحلة ( 15 ) الخامسة عشر التي جرت اليوم الاربعاء ضمن الجسر الجوي بين البلدين الشقيقين مصر والعراق وفي سياق الرحلات الجوية الاستثنائية التي اقرتها وزارة النقل العراقية لعودة العراقيين العالقين بالخارج، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الخارجية العراقية ونظيرتها المصرية ووزارة الطيران المصرية وسلطة الطيران المدني المصرية .

وتجدر الاشارة الى ان سلطة الطيران المدني المصرية قد أعلنت توقف حركة الطيران المدني في مصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ التاسع عشر من مارس 2020 م الماضي وتم استثناء خمس حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوى، ورحلات ( الشارتر ) لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية في البلاد .