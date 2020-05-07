مقتل شرطي بنيران قناص شمال شرقي ديالى

أفاد مصدر أمني، الخميس، بمقتل شرطي بنيران لأحد قناصي تنظيم “داعش” شمال شرقي ديالى.

وقال المصدر إن “شرطيا في قوات سوات (الفوج التاسع) قُتل بنيران قناص لداعش في منطقة حوض الوقف وتحديدا قرية شيخي شمال شرقي ديالى”.