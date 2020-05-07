منع يطال مراسل وكالة رويترز في الانبار

6/٥/٢٠٢٠

منعت قوة أمنية تابعة لقيادة عمليات محافظة الانبار مراسل وكالة رويترز (كمال العياش) المرور من المحافظة، مساء يوم امس الثلاثاء.

وقال الزميل العياش في اتصال هاتفي مع جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق انه وفي طريق عودته من عمله، متوجها الى الفلوجة، اعترضته احدى سيطرات محافظة الانبار (سيطرة الصقور)، ومنعته من المرور.

واضاف العياش ان القوات الامنية رفضت التحدث له والسماح له بالمرور، رغم انه إبرز هوياته التعريفة وكتاب العمليات، واخبرهم انه مراسل صحفي يعمل لدى وكالة رويترز.

وشكا العياش للجمعية من المعاملة السيئة التي تعرض لها من قبل هذه القوات، بعد ان مكث ثلاث ساعات متواصلة في المدخل.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تدين ما تعرض له الزميل الصحفي كمال العياش، وتعده انتهاكا لحرية العمل الصحفي، وتبدي استغرابها من هذه التصرفات، وبالتزامن مع قرارات خلية الازمة التي صدرت مؤخرا، واستثنت الكوادر الصحفية من قرار السير والتنقل.

وتطالب الجمعية وزارة الداخلية الأيعاز الى الجهات التي تعمل تحت أمرتها، الالتزام بتطبيق القرارات التي تصدر من السلطات العليا في البلاد، سيما وقت الازمة، وضرورة مراعاة القوانين التي تسمح للصحافة والإعلام بالتنقل والحركة دون مضايقة.