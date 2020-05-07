وزير الزراعة يحضر أمام قاضي التحقيق بخصوص التصريحات التي بثتها احدى الفضائيات

بغداد/ إعلام القضاء

أوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن وزير الزراعة صالح الحسني حضر امام قاضي محكمة تحقيق الكرخ للتحقيق بخصوص تصريحه لاحد القنوات الفضائية عن تخصيص مبلغ 90 مليون دولار من مزاد العملة لغرض استيراد مواد غير ضرورية.

وذكر المركز الاعلامي بان ” الوزير انكر هذه التصريحات امام قاضي التحقيق وأفاد بانها مفبركة” ، فيما قررت المحكمة التحقق عن صحة ما ورد في اللقاء وبيان فيما اذا كان الكلام مفبرك من عدمه”.

وأضاف أن ” ما ورد في هذا اللقاء من معلومات ان ثبت عدم صحتها يتم معاقبة المروج لها وفقا لاحكام المادة ٢١١ من قانون العقوبات بالحبس والغرامة باعتبارها اخبار كاذبة تضر بالصالح العام”.