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السعودية ترحب بإعلان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وتعلن دعمها للعراق

أعربت وزارة الخارجية السعودية، الخميس، عن ترحيب بلادها بإعلان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، متمنيةً لدولته كل التوفيق في قيادة الحكومة بما يحقق تطلعات الشعب العراقي الشقيق في سيادته وأمنه واستقراره.

وقالت وكالت الأنباء السعودية في خبر ان “وزارة الخارجية السعودية ترحب بإعلان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، متمنيةً لدولته كل التوفيق في قيادة الحكومة بما يحقق تطلعات الشعب العراقي الشقيق في سيادته وأمنه واستقراره”.

وعبرت الوزارة، عن دعم “المملكة العربية السعودية ووقوفها مع العراق الشقيق واستعدادها للعمل مع الحكومة العراقية الجديدة على أساس من التعاون والاحترام المتبادل والروابط التاريخية والمصالح المشتركة، بما يصب في إطار تقوية العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين في كافة المجالات، وبما يحقق أمن واستقرار المنطقة بعيدًا عن التدخلات الخارجية”.

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