امريكا تسحب بطاريات باتريوت وجنود من الخليج،

نعيم الهاشمي الخفاجي

تناقلت وسائل الاعلام نقلا عن وول ستريت خبر قيام الولايات المتحدة الامريكية في سحب بطاريات باتريوت ومئات الجنود من الخليج وبالذات السعودية، قناة الجزيرة استضافت الجنرال الأمريكي مارك كميث قائد القوات الوسطى بعملية إسقاط صدام جرذ العوجة الهالك وقد صرح لقناة الجزيرة سحبنا بطاريات الباتريوت من الخليج بعد أن تأكدنا وفق تقارير استخباراتية دقيقة أن إيران لا تشكل خطر حقيقي ضد امريكا، وقال التقرير الاستخباري اكد ان ايران لاتخطط لاشعال حرب ضدنا، ايضا الرئيس ترمب صرح من خلال تصريح بالصورة والصوت لمحطات تلفزة امريكية وقال هناك دول غنية نحميها وعليهم أن يدفعوا وأضاف ترمب امريكا تم استغلالها من الأصدقاء والاعداء، هذه التصريحات جائت بعد سحب بطاريات باتريوت من الخليج نقلا عن وول ستريت ترمب نقدم حماية لبعض الدول الغنية وعليهم احترامنا، خبر

‏وول ستريت الذي اشار ان امريكا سحبت مئات من جنودها من منطقة الخليج بعد أن تأكدت أن إيران لا تشكل خطر استراتيجي ضد امريكا، اشغل اجهزة الاعلام الامريكية وخصصت له ساعات للنقاش والتحليل، ايضا جاء الخبر مع تنصيب مصطفى الغريباوي رئيسا للحكومة العراقية وبلا شك ان السيد مصطفى الغريباوي الطائي سوف يلعب دورا مهما في تقليل الصراع الإيراني الأمريكي، سحب الباتريوت يقلق دول الخليج وسوف يدفعون مئات المليارات من الدولارات التي هي مودعة في البنوك الامريكية.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.