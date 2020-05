حكومة مصطفى الغريباوي الغزي مررت رغم نفاق ودجل المفترين،

نعيم الهاشمي الخفاجي.

نبارك للسيد مصطفى الغريباوي الغزي تولية منصب رئاسة الوزراء بعد ان شنت عليه حملات اعلامية ظالمة شوهت سمعته ونسبت له اشياء بعيدة كل البعد عن الحقيقة، للاسف هناك رؤوس عفنة تحرض ويصدقها ناس اخرون وفي الحقيقة مطلقي الاشاعات اصحاب مشاريع فاشلة،جربناهم سنوات وهم يحكمون البلد ممثلين عن المكون الشيعي بعقلية شخص معارض جبان خنيث، شنت حملات تشويهية شارك بها الاف من المغفلين بتحريك من رؤوس الخناثة والانحطاط صوروا مصطفى الغريباوي ( الكاظمي) انه عميل وخائن ومتورط في قتل الشهيد ابو مهدي المهندس وانه صهيوني وانه ضد الحشد ….الخ من الاكاذيب، للعلم السيد مصطفى الكاظمي كان ولازال من حزب الدعوة مقرب عليهم كان

كاتب ولديه موقع لنشر المقالات ايضا يكتب به كتاب ومثقفين ومختصين …..الخ، بعد منح الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي تم شن حملات في مواقع التواصل الاجتماعي وفي تويتر، احد الاشخاص نشر صورة يظهر بها نوري المالكي ويقول ياناس احبه لانه بطل وشجاع ……..الخ.

انا اضطريت ان ارد على هذا الاخ المغفل وقلت الخلل بساسة أحزاب شيعتنا قبل سفلة فلول البعث، التعليق كما اسلفت لمنشور لصديق نشر صورة إلى السيد نوري المالكي يقول أنني أعشقه وهو حر بذلك وقرأت تعاليق بعضهم كتاب يصفون كل من لم يقف مع نوري المالكي في الزعاطيط …….الخ كلام مجرد هراء واضطريت ان اكتب تعليق بسيط هذا نصه واعتذر من الاخ الصديق …… الذي نشر المنشور لكن يفترض بنا كمثقفين نقد الطبقة السياسية الشيعية الحاكمة لكي يصححوا أخطائهم وليبقوا رؤساء وقادة ويقربون أقاربهم هذه سنة الحياة بالدول العربية والاسلامية، نص تعليقي هو (

مشكلتنا ليست بالأشخاص ابدا وإنما بدأت منذ عام 1921 لا يعقل رئيس سلطة تنفيذية وكان معه ملايين البشر شغلته يجمع ملفات عن وزراء فلول البعث وهم يفجرون ويفخخون؟ كان يعرف حماياتهم مجاميع ارهابية كان في استطاعته أن يحصر الحمايات إلى لواء شرطة يتم تنسيب حمايات لحماية الوزراء والنواب واحرمهم من استغلال ذلك واذا كان مايعرف المالكي أو الجعفري أو العبادي الكثير من الكتاب كتبوا مقالات وطلبوا من الحكومة الانتباه لذلك؟؟؟ قضية ميزانيات الرئاسات الثلاث ورواتب النواب …..الخ ثق عام2006 كتبت عشرات المقالات وقلنا لهم شرعوا قانون يقلل الرواتب الأمور بالاخير تسير وتنقلب ضدكم، قد البعض يعتقد أنني أكره السيد نوري المالكي؟ لايوجد عندي خلاف معه ويعرفني معرفة شخصية والرجل جائني مهنئا بزواجي، مشكلة ماحدث للاسف لدينا مئات من الكتاب والصحفيين لعبوا دور قذر بعدم انتقاد الجعفري والمالكي والعبادي وعمار ….الخ لكي يصححوا الأخطاء بل زينوا لهم أعمالهم وهؤلاء أشر خلق الله لأنهم بمواقفهم هذه قد خدعوا الجعفري والمالكي والعبادي من خلال عدم تسمية الأمور بمسمياتها، الشعوب الأوروبية تقدمت عندما وقفت الطبقات المثقفة موقف بطولي في إشاعة روح المعلومة وطرح البديل والاستماع لاقوال المفكرين والفلاسفة لا يمكن أن يتم اختزال كل أبناء المكون الشيعي في خمسة أشخاص أو ستة أشخاص هم يفكرون نيابة عن عشرين مليون شيعي عراقي أو أكثر أو أقل من ذلك، عزيزي استاذ محمد هل رأيت رئيس حكومة طلب من الجماهير ولو بالسر لمحاصرة السجون لتنفيذ أحكام الاعدام، هل طلب من الجماهير محاصرة الوزرات لطرد فلول البعث؟؟ حبك لشخص لا يعني أنه صاحب حق ومن هم الزعاطيط؟؟ الم يكونوا محيطين بالمسؤلين؟؟؟ اقذر صورة مشوهة لحكم العراق تمت تحت سلطة ساسة أحزاب شيعة العراق جلبوا لنا العار والذل والهوان تقبل الله صيامكم ولا حول ولاقوته الا بالله العلي العظيم مع خالص التحية والتقدير)

انتهى تعليقي واكرر اعتذاري من الاخ صاحب المنشور واعذره تجد أصحاب شهادات عليا وهو يتوسل بساستتا الفاشلين أو تجد شيخ عشيرة يحلق شارب أحد أبناء عشيرته لكونه انتقد سياسي معين؟؟؟؟.

قبل التصويت على حكومة الكاظمي تم اشاعة خبر ان السفير الامريكي هدد الكتل الشيعية بضرورة التصويت لحكومة مصطفى الغريباوي وقاموا بنشر نص رسالة السفير الامريكي هذا نص الرسالة قمت في استنساخها من احد مواقع التواصل الاجتماعي هذا نصها.

🔴نص الرسالة التي بعثها السفير الامريكي لقادة الكتل الشيعية : وفيها تهديد واضح بضرورة منح الثقة.

تولي الولايات المتحدة حاجة ملحة للغاية وكبيرة لتشكيل حكومة السيد مصطفى الكاظمي. يجب أن يتم تجاهل أي نقاط ضعف أو تنازلات في اختيار الوزراء عند موازنتها مع التوقعات الرهيبة للبلاد. إن حكومة تصريف الأعمال للسيد عادل عبد المهدي مشلولة وغير قادرة على التعامل مع العديد من المشاكل التي تواجه العراق. كأصدقائكم وشركائكم في السنوات الـ 17 الماضية ، نشعر بقلق بالغ من أن العواقب على العراق كدولة وعلى الشعب العراقي ستكون مدمرة إذا لم تتم الموافقة على حكومة السيد مصطفى الكاظمي. إذا تم تشكيل الحكومة فسوف نبذل قصارى جهدنا لمساعدة العراق على مواجهة المشاكل المقبلة.

The US attaches great urgency to the formation of the MK government. Any weaknesses or compromises in the selection of ministers should be overlooked when weighed against the dire outlook for the country. The caretaker government of AAM is paralyzed and incapable of dealing with the many problems facing Iraq. As your friends and partners of the last 17 years we are gravely concerned that the consequences for Iraq as a state and for the Iraqi people will be devastating if the MK government is not approved. If the government is formed we will do our utmost to help Iraq face the problems ahead.

انتهت الرسالة

صراخ ساسة أحزاب الشيعة من تهديدات السفير الأمريكي حسب قولهم لهم كانت إشارة لقبول ترشيح مصطفى الغريباوي، نص الرسالة كان الكلام عام ولم يكن به تهديد، ولم يوجد نص للسفير الأمريكي يهدد الكتل الشيعية؟ للاسف نحن في تخبط إعلامي واضح، أي عملية ارهابية تقع يتم نقل الخبر بطرق مختلفة بالنتيجة يعدي الحدث ونحن لا نفهم كم عدد الشهداء وعدد الجرحى وحجم القوة الإرهابية المهاجمة، عادل عبدالمهدي اختصر المسافة طلب من قادة الكتلتين الشيعيتين ترشح شخصية مكانه وحتى الحكومة تواصل عملها وليست حكومة تصريف اعمال، عجزت كتل الشيعة ترشيح شخصية تحضى بقبول كتل الشيعة، بعد هذه المهزلة اكيد السفير الأمريكي وغيره يتدخل يطلب من الكتل حسم الامر، اذا كان هناك تدخل أمريكي العار كل العار على كتل الشيعة قبل غيرهم معقولة ما يستطيعون الاتفاق على شخصية يدعموها، إذن كم هم إراذل وخونة، ومن المعيب على اللطامة الذين يصرخون امريكا امريكا اقول لهم الخلل عند اصنامكم قبل الأعداء، الان تم منح الثقة للسيد مصطفى الكاظمي، لكن هل يتم ايجاد حلول لمشاكل العراق؟ بالتأكيد لايستطيع، مشكلتنا ليست في اشخاص رؤساء الوزرات وانما العراق ولد ولادة مشوهة ومسخ تم دمج ثلاث مكونات غير متجانسة مع بعض في عام 1921 والصراع كان ولازال قومي ومذهبي ولايمكن ان يعم الامن والاستقرار بدون تطبيق جعل العراق يتكون من ثلاثة او اربعة اقاليم ضمن نظام فدرالي وياليت اعادة النظام الملكي بطريقة دستورية وليست بالضرورة اعادة استيراد ملك من خارج العراق لدينا شخصيات محترمة يتم تنصيب ملك دستوري اسوة بنظام الدنمارك وليعيش الجميع بسلام لكن هذا لايتم بظل العقليات المتحجرة التي تتحكم في الشارع الشعبي لاقيمة لكلام الحكماء والغلبة لاصحاب الشعارات البراقة والحماسية.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.