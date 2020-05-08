خريجو بلغاريا ينعون رفيقهم الدكتور عبد الرزاق النعيم – أبو فوازي

خريجو بلغاريا ينعون فقيدهم الراحل

الدكتور عبد الرزاق النعيمي – أبو فواز

بقلوب مفعمة بالحزن والأسى ننعى رفيقنا وصديقنا

وزميلنا المرحوم الدكتور عبد الرزاق النعيمي

الذي وافاه الأجل في ألمانيا بعد معاناة سريعة

مع المرض لم يمهله طويلاً

كان الفقيد أيام تواجده في بلغاريا للدراسة منذ

عام ١٩٦٣ من نشطاء جمعية الطلبة العراقيين

وكذلك في المنظمة الحزبية التي أشرف على مسؤوليتها

لبعض السنوات

كان صديقاً حميماً لجميع الطلبة بلا إستثناء

ووقف إلى جانبهم في السراء والضراء

تعجز الكلمات عن وصفه وذكر مناقبه

ودود جميل المعشر ومبتسم دائماً للحياة

وبهذه المناسبة الأليمة نعزي زوجته الفاضلة

أم فواز وإبنه فواز وإبنتيه الكريمتين

نعزي أنفسنا بخسارته الأليمة

رحمه الله والذكر الطيب له على الدوام

خريجو بلغاريا / عنهم

عامر عزيز العضب ، رضوان الوكيل ، عبد الستار الصافي

ناصر الخالدي ، مجيد العامري ، عبد الجليل العبادي

خليل الجنابي