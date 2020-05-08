ستاد القاهرة الدولي في الصدارة بجدارة واستحقاق كافضل الملاعب عالميا

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

احتل ستاد القاهرة الدولي المرتبة الأولى بين أفضل الملاعب عالميا في استفتاء أجرته صحيفة ( ماركا ) الإسبانية.

وجاء ستاد القاهرة الدولي في المركز الأول بعدما جمع أصوات 115 ألف شخص، متفوقا على سانتياغو برنابيو معقل ريال مدريد (40 ألف صوت) وملعب برشلونة كامب نو (24 ألف صوت)

وذهبت المراكز الـسبعة التالية لكل من مونومينتال دي تشيلي وسان ماميس وواندا ميتروبوليتانو ولا بومبونيرا وأنفيلد والملعب الأولمبي برادس و سيغنال إيدونا بارك على التوالي.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة المصرية كانت قد أخضعت ستاد القاهرة الدولي لعمليات تطوير شملت أرضية الملعب والمدرجات، هذا إلى جانب نظام المراقبة، وحدثت كافة مرافقه وخدماته قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا2019 التي استضافتها مصر

أسس ستاد القاهرة الدولي عام 1958 في عهد الرئيس جمال عبد الناصر تحت اسم ستاد ناصر، استمر بناء الاستاد على مدار 3 سنوات بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه وكان من أكبر الملاعب في أفريقيا والشرق الأوسط في ذلك الوقت، كما ضم لوحة نتائج إلكترونية باللغتين العربية والإنجليزية بالإضافة إلى أربعة أبراج إضاءة عملاقة.

جدد ستاد القاهرة الدولي عام2004 بمبلغ مائة وخمسون مليون جنيه. وقد شهد هذا الملعب كاس الامم الافريقية لعام 2006 والتي فازت بها مصر ويتسع إلى 75,000 متفرج .