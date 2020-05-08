عرض جهود مصر في مكافحة فيروس كورونا المُستجد امام مراسلي وكالات الأنباء والصحف العالمية

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

اكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بان الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للرعاية الصحية والوقاية عقد اليوم الخميس السابع من مايو 2020 م اجتماعاً مع مراسلي وكالات الأنباء والصحف العالمية في حضور ضياء رشوان نقيب الصحفيين المصريين رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

وشرح الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للرعاية الصحية والوقاية مجمل جهود واجراءات الدولة المصرية في.مكافحة فيروس كورونا المُستجد،

واشار الدكتور محمد عوض تاج الدين إن عدد التحاليل الخاصة بفيروس كورونا المستجد في مصر تجاوز المليون تحليل، وإن زيادة عدد الإصابات بمرض كوفيد-19 لا يزال في الحدود المتوقعة ووفقا لمعدلات الزيادة الأفقية.

وأضاف “تاج الدين” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع يوميًا تطورات الأوضاع المتعلقة بأعداد المصابين، وخريطة انتشار الفيروس في مختلف المحافظات، واستعدادات المستشفيات، وأماكن العزل، مؤكدًا أن البنية الأساسية الصحية في مصر تعمل بشكل كفء، وأن جميع المستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية متوفرة للأطقم الطبية بمختلف المحافظات.

وأكد مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، أن جميع المستشفيات لديها ما يكفى أطقمها الطبية والعاملين بها من أدوات الوقاية لمدة 15 خمسة عشر يوما يومًا على الأقل، كما أن آلاف غرف العناية المركزة بالمستشفيات المصرية جاهزة لاستقبال أي حالات، إذا اقتضت الحاجة ذلك.

وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين إن مستشفيات العزل بدأت عملها منذ ظهور المرض في مدينة ووهان الصينية، في ديسمبر الماضي، حيث استقبل مستشفى العزل بمطروح المصريين العائدين من الصين لمدة أسبوعين، وهي فترة حضانة الفيروس.

وشدد الدكتور محمد عوض تاج الدين على ضرورة اتباع المواطنين الإجراءات الاحترازية، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، والابتعاد عن الزحام وأماكن التكدس، للتقليل من فرص انتقال العدوى.

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين في وقت سابق أن فيروس كورونا موجود منذ سنوات عديدة وأصيب به أشخاص فى عامي 2003 و2014، ولكن السلالة التى ظهرت فى نهاية عام 2019 هى سلالة جديدة وشرسة، ولا توجد أى مقاومة لها حتى الآن لعدم وجود أجسام مضادة فى جسم الإنسان لتلك السلالة.

وأشار الدكتور محمد عوض تاج الدين إلى أن تلك السلالة ستضعف مع الوقت، وقد يكون هناك تطيعم لها أو دواء للعلاج منها، ولكن تلك الفترة يوجد نشاط للفيروس لذلك يجب اتباع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا وتحقيق التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات والحرص على غسل اليدين بشكل مستمر.

ونوه إلى أن 85% من حالات الإصابة بفيروس كورونا تكون أعراضها بسيطة جدًا ويمكن أن لا تظهر عليهم أعراض، ولكن الخطورة على الأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، لذلك ننصح بمقاومة الفيروس من خلال اتباع الإجراءات الوقائية، موضحًا أن الفرد الواحد من الممكن أن يعدى 3 أشخاص بفيروس كورونا.