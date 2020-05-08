عيد ميلادكِ في أيار
مبروك ميلادك يا وجه القمر
كلما تقادم الزمن
يتألق بهاءً….
وفكرك يزداد نضوجاً
كما يتوهج الجمر
وكما يتعتق الخمر….
فيزداد جوداً ….
في ليالي السهر
وكما يثمر الكرم
عناقيداً تتدلى
كقلائدَ الدررِ….
و تترى الأعوامُ كالقدرِ
ووجهك وضاءٌ
كضوء الغسقِ
على السفوحِ
وعلى الوديانِ
وعلى الهضابِ
وعلى اغصان الشجرِ
ميلادك كان اجمل هدية
كنيسم الصبح….
يداعب الوجنات الوردية
على أنغامٍ شجية
والفراشات الملونة
تحوم حول الورود والأزهار
في الحقول البرية
عيد ميلادك نغمة
يعزفها ماهرٍ
كقصة مرويّة….
في عيد ميلادكِ يا وجه القمر
هاتِ يدك لتمسك يدي
نجوب الأقطار
ونمخر عباب البحار
ونحلق عالياً
في كل مدار….
فيمضي العمر منساباً
كما ينساب الماء
في الجداول و الأنهار
وسيكون الوفاء دستورنا
والإيثار منهجنا
الآن وغداً
و في الليل والنهار….
في عيد ميلادك يا وجه القمر
أعطني قلبك…
لأني لا أقوى العيش
من دونكِ
ولا تنسي
أن رأسي لا يغفى
على غير وسادتكِ
ولا تزورني الأحلام
إلا بجانبكِ
فلا تبخلي
فالبخل ليس من شيمكِ
منصور سناطي