Posted on by

عيد ميلادكِ في أيار

عيد ميلادكِ في أيار

مبروك ميلادك يا وجه القمر

كلما تقادم الزمن

يتألق بهاءً….

وفكرك يزداد نضوجاً

كما يتوهج الجمر

وكما يتعتق الخمر….

فيزداد جوداً ….

في ليالي السهر

وكما يثمر الكرم

عناقيداً تتدلى

كقلائدَ الدررِ….

و تترى الأعوامُ كالقدرِ

ووجهك وضاءٌ

كضوء الغسقِ

على السفوحِ

وعلى الوديانِ

وعلى الهضابِ

وعلى اغصان الشجرِ

ميلادك كان اجمل هدية

كنيسم الصبح….

يداعب الوجنات الوردية

على أنغامٍ شجية

والفراشات الملونة

تحوم حول الورود والأزهار

في الحقول البرية

عيد ميلادك نغمة

يعزفها ماهرٍ

كقصة مرويّة….

في عيد ميلادكِ يا وجه القمر

هاتِ يدك لتمسك يدي

نجوب الأقطار

ونمخر عباب البحار

ونحلق عالياً

في كل مدار….

فيمضي العمر منساباً

كما ينساب الماء

في الجداول و الأنهار

وسيكون الوفاء دستورنا

والإيثار منهجنا

الآن وغداً

و في الليل والنهار….

في عيد ميلادك يا وجه القمر

أعطني قلبك…

لأني لا أقوى العيش

من دونكِ

ولا تنسي

أن رأسي لا يغفى

على غير وسادتكِ

ولا تزورني الأحلام

إلا بجانبكِ

فلا تبخلي

فالبخل ليس من شيمكِ

منصور سناطي

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close