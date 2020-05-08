مصطفى العمار يـُـبدي تفاؤل حكومته بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة ويؤكد حرصها على تعزيز العلاقات الثنائية

مسؤول الماني يدعو الحكومة العراقية الجديدة للتعامل مع الازمات بشفافية لاستمراريتها ونجاحها

منى محمد زياره

رحب عضو مجلس الامناء في الحزب الالماني الحاكم مصطفى العمار بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة مهنئاً رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتسنمه مهام منصبه الجديد .

وقال العمار في تصريح صحفي ان حكومته متفائلة وحريصة على مد جسور التعاون وتعزيز العلاقات مع العراق وعلى كافة الاصعدة داعياً الى التفكير باستراتيجية حديثة أي تأسيس احزاب شبابية لها القدرة على العطاء والابداع، مضيفاً اننا كلنا شركاء في صنع السلام والاستقرار في المنطقة وذلك من خلال القضاء على التطرف والارهاب ومواصلة الحرب على تنظيم داعش الارهابي ، مبدياً قلقه من استمرار الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق الابرياء وخاصة الاحداث الاخيرة التي شهدتها بعض المدن العراقية .

وشدد في الوقت نفسه على ضرورة الوقوف مع المتظاهرين وتلبية مطالبهم في محاسبة الفاسدين ، قائلاً كنت قد طلبت من الزملاء في الاتحاد الاوربي بوقفة جادة معهم في مطالبهم المشروعة.

واكد العمار اصبح من الضروري على الحكومة الجديدة ومن اجل الحفاظ على استقرار البلاد حصر السلاح بيد الدولة وان تكون دولة قانون تتعامل مع الازمات بشفافية حتى تضمن استمراريتها ونجاحها مستقبلا ، لان وجود السلاح بيد المليشيات والاحزاب والعشائر سيجعلها دولة ضعيفة غير قادرة على حماية شعبها او مواجهة الازمات التي قد تتعرض لها وسيفقدها هيبتها .

ودعا في ختام كلامه الى الاقتداء بالتجربة الالمانية بعد الحرب والاستعانة بالخبرات العلمية والمهنية في ادارة البلد مالياً وصحياً وسياسياً .