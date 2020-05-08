نائب يدعو التقاعد لكشف اسباب تأخر رواتب المتقاعدين

دعا عضو مجلس النواب رعد الدهلكي، الخميس، هيئة التقاعد العامة الى الكشف عن الاسباب الحقيقية لتأخر اطلاق رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين حتى الان.

وقال الدهلكي في بيان “وصلت الينا العديد من المناشدات من شريحة المتقاعدين يطالبوننا فيها بالتدخل بغية معرفة اسباب عدم صرف الرواتب التقاعدية للمدنيين والعسكريين حتى الان رغم اننا في الخامس من شهر ايار”، مبينا ان “التبريرات التي وصلت الينا عن اسباب التأخير من قبل بعض المسؤولين في هيئة التقاعد نعتقد انها غير واضحة او مقنعة”.

واضاف الدهلكي، ان “الهيئة مطالبة ببيان الموقف الرسمي لاسباب التأخير والعمل بشكل واضح وشفاف وعاجل لاطلاق تلك الرواتب على اعتبار ان شريحة المتقاعدين تمثل نخبة مهمة وكبيرة ممن افنوا سنين حياتهم لخدمة البلد”، لافتا الى ان “الظروف الاقتصادية الحالية صعبة جدا في ظل حظر التجوال ووباء كورونا والاجراءات الاستثنائية التي نعيشها بالتالي فأن رواتب الموظفين او المتقاعدين هي خط احمر وينبغي اطلاقها في موعدها دون اي تبريرات وتحت اي عنوان للتقليل او التأخير”.