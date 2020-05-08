نائب يرجح حسم الوزارات السبع المتبقية قبل العيد

رجح النائب عن تحالف الفتح عباس الزاملي، الخميس، أن يتم حسم الوزارات السبع المتبقية بحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قبل عطلة عيد الفطر، فيما أشار إلى أن الحكومة الحالية قادرة على تجاوز الأزمات لوجود أعمدة كبيرة فيها.

وقال الزاملي إن “الكابينة الوزارية التي تم تمريرها وكانت من اختيار المكلف وبموافقة الكتل السياسية، نعتقد أن الوضع الحالي الذي يعيشه العراق بحاجة إلى تظافر الجهود والتعاون لدعمها بغية العبور إلى بر الأمان وتجاوز الصعوبات والملفات والأزمات التي نواجهها”، مبينا أن “الحكومة الجديدة نعتقد إنها قادرة على مواجهة التحديات لوجود أعمدة كبيرة فيها”.

وأضاف الزاملي، أن “ابرز التحديات التي لدينا اليوم هي بالجانبين الأمني والاقتصادي وهنالك وزراء في الحكومة الجديدة لهم باع كبير في مجال اختصاصهم”، لافتا إلى أن “الفريقين جمعة عناد وعثمان الغانمي هما من أعمدة وزارة الدفاع وكان لهما باع كبير في محاربة الإرهاب بالمرحلة السابقة، كما أن وزير المالية علي عبد الأمير فهو من رجالات العراق بالجانبين الاقتصادي والمالي، إضافة إلى باقي الوزراء الأكفاء والقادرين على إدارة ملفات الحكومة ضمن الاختصاص بالمرحلة المقبلة”.

وأكد الزاملي، أن “هناك خمس وزارات لم يتم تمريرها، اضافة الى تأجيل وزارتي الخارجية التي هي من حصة الكرد والنفط التي تم الاتفاق على ان تكون لمرشح من محافظة البصرة، ونعتقد انه سيتم حسم جميع هذه الوزارات قبل عطلة عيد الفطر المبارك”، مشددا على “أهمية وجود دعم شعبي وسياسي للحكومة وان يكون هنالك تعاون كبير لتجاوز الازمة في ظل انخفاض اسعار النفط عالميا وعودة داعش الارهابي للنشاط في بعض المناطق، اضافة الى الازمة الصحية بوباء كورونا”.

وصوت مجلس النواب في وقت متأخر من ليلة، امس الاربعاء، على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما رفض التصويت على خمسة وزراء، واجل الكاظمي اختيار وزيري الخارجية والنفط.