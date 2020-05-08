هل امريكا ندمت في إسقاطها لنظام صدام الجرذ الهالك،

نعيم الهاشمي الخفاجي

امريكا كدولة متسيدة على العالم تبحث عن مصالحها وهي غير معنية في حقوق الإنسان والدليل أنها دعمت وتدعم أنظمة متخلفة دكتاتورية متورط بعضها في نشر الإرهاب الوهابي التكفيري الذي طال الشعب الأمريكي نفسه، قضية إسقاط صدام الجرذ كانت نتيجة طبيعية لاجرام صدام الجرذ والبعث، نهاية كل ظالم أمر حتمي هذه سنن الله عز وجل بالبشرية، عندما اندلعت انتفاضة عام 1991 شاهدنا سقوط الجنوب والفرات الأوسط وفرار البعثيين خلال ايام، مراسل بي بي سي في سوق الشيوخ التقط صورة لمنتفضين يحملون صور للامام الخميني رض التفتت لصديق لي قلت له الانتفاضة فشلت قال لي انت مجنون يصبح الصباح ماكو لاصدام ولا البعث، النتيجة فشلت الانتفاضة بل نيرمان شوارسكوف قائد عملية عاصفة الصحراء ذكر في مذكراته بالقول( لقد أخطأ الرئيس بوش في أخذ مشورة قادة العرب ومنهم الملك فهد بعدم دعم الانتفاضة لكونها شيعية).

كتب السيد نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي في تويتر(

‏التصريح الأخير لترامب ووصفه احتلال العراق بأنه أسوأ قرار في تأريخ الولايات المتحدة، يعني أن هناك تغيُّراً في السياسة الأمريكية تجاه العراق، مما يجعل جميع الإحتمالات واردة؛ فعلى الحكومة العراقية إتخاذ التدابير اللازمة بما يحقق المصلحة الوطنية).

اقول للاخ السيد بهاء الاعرجي العالم تحكمه المصالح ونحن شيعة العراق ضحية لتقاطع مصالح لدول جوار العراق وضحية لدولة اسمها فلسطين شعب العراق قدم ملايين الشهداء والضحايا أكثر مما قدمه الفلسطينيين من أجل أرضهم فلسطين، لولا إرادة الله لما بقي شيعي واحد عبر تاريخ الإسلام ومنذ الغيبة الكبرى وذلك بسبب حماقة وغباء قادة الشيعة وبالذات الشيعة العراقيين ابتلينا في سيطرة ناس على قرارنا السياسي الكثير منهم وافد علينا بحيث أصبحت لدينا بيئة جاهلة لاتميز بين الصديق والعدو وما بين الناصح والنا…….بيئة تظلم أبناء جلدتهم يحركهم كل من دب وهب، أنظر للصراعات بعد سقوط صنم هبل والى يومنا كلفتنا مئات آلاف الشهداء كان ممكن تجاوز ذلك وتقليل الإعداد مثل ما فعل الطرف الكوردي بحماية عامة الاكراد، ترمب يعلم علم اليقين الإرهاب وهابي لكن نحن شيعة العراق ندفع ثمن صراع إيران مع امريكا وتبني قضية الشعب الفلسطيني أكثر من الفلسطينيين انفسهم قبل عدة أيام ذهبت بالشارع صادفني فلسطيني شتم إيران من الخميني إلى خامنئي إلى سليماني قلت له براحتك اشتم وتمنيت صاحب القرار الإيراني يعي ما انت تقوله لكنا في الف خير والتفتت إليه قلت له يا صاحبي رحم الله شاه إيران العظيم لقد كان بلسم وعلاج حيوي للتطرف والتعصب المذهبي عند قاذورات العرب من وهابيين، قال لي الشاه عميل أمريكي ههههه قلت له أنتم تحترمون الخونة والعملاء وغبي وجاهل الذي يتبنى قضاياكم على حساب بلدة ومذهبه، لولا جهود الخوئي وبحر العلوم والجلبي والطالباني والبارزاني لما سقط صدام والبعث ولبقي جاثم على صدورنا ولبقي أبناء الشيعة عبيد لدى كلاب العوجة ليومنا هذا ولما وصل اليهم لا إنترنت ولا بث فضائي …….الخ ولما وصل الجعفري والمالكي والعبادي وعبدالمهدي ولربما الغريباوي لسدة القرار والحكم واتذكر في سوريا في منتصف التسعينيات عمي أحد مؤسسي حزب الدعوة كان راسم لوحة لشط العرب وعلى ضفافه نخيل كان كل همه أن يعود للعراق لا أكثر، النتيجة تم إسقاط صدام الجرذ وتحرر العبيد من رتق العبودية والذل وأصبح لدينا مرجعيات تصلي صلاة الجمعة وأصبحت لديهم مؤسسات العتبات الأئمة عليهم السلام تجمع أموال الهدايا التي يلقيها ملايين الشيعة في شبابيك أضرحة الأئمة ع في وقت صدام كانت تذهب هذه المليارات إلى صدام والعوجة، نحن من عارض صدام والبعث ونحن من قاوم صدام ولايزاود علينا حسوني الوسخ ولا اي امعة تافه حيوان يهرول وراء العلف لننظر لتهافت ساسة وقادة وكتاب وصحفيين الشيعة للعمل بقنوات فلول البعث الذين يدعمون الذباحين والقتلة واحكم هل يوجد انسان شريف يذهب لهؤلاء القتلة، طلبوا مني أن أكتب عندهم من خلال سماسرة شيعة مقابل أموال ضخمة في وقت قادة الدعوة بالكذب ما قالوا لي شمحتاج؟؟ بكل الاحوال سواء ندم ترمب في إسقاط صدام الجرذ ام لم يندم فإن إرادة الله عز وجل فوق رؤوس الجميع وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، نعم نحن شيعة العراق نملك كل أماكن القوة لكن ابتلينا بقيادة سفلة جلبوا لنا العار وياسبحان الله شاهدنا قاذورات للظاهر كل قاذورات القرون الطويلة تجسدت بهؤلاء الساسة الديوثبن ولا حول ولاقوته الا بالله العلي العظيم.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.