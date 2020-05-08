ألفيلسوف الكوني عزيز الخزرجي
تذكّر .. يا عزيزي الكوني .. و بعد كُثر الأقنعة التي يرتديها الناس اليوم ؛
تذكر إذا فشلت في رفع أحد لمستوى أخلاقكَ فلا تدعه ينجح في إنزالك لمستوى أخلاقه,
و كما يفعل المنافقون .. ألخبثاء .. البغال .. بكل الوسائل الشيطانية و النفاقية!
أدناه صوره تظهر سباق السرعة :
أجري بين مجموعة من الكلاب و بين فهد كي يعرفوا من الأسرع ؟!
تفاجأ الجميع بأنّ الفهد لم يتحرك من مكانه فسألوا منسق السباق ؟
مالذي حصل؟!
لقد كُنا متوقعين غير ذلك!!
فكان رده بآلقول : “أحيانا محاولة إثبات أنك الأفضل تعتبر إهانة لك …
كثيرا من المواقف بحياتنا لا تحتاج منا بذلاً لنثبت أننا الأفضل!
و لا نحتاج أن ننزل لمستوى غيرنا .. لأ ننا الأقوى و أننا لن نعجز أمامهم ….. الصورة من واقعنا .. حين يحاول بعض المنافقين إنزالنا لمستواهم الضحل حدّ النفاق!
الفهد يستخدم سرعته للصيد فقط .. والجري وراء اسرع حيوان و هو الغزال .. و ليس ليثبت للكلاب(المنافقين) أنه الأسرع و الأقوى…
تذكّر أيها الكوني و إستفد من تجربتي ؛ إذا فشلت في رفع أحد لمستوى أخلاقك فلا تدعه ينجح في إنزالك لمستوى أخلاقه…
و لا تنافس و لا تجادل مَنْ هو أدنى منك لتثبت قوتك امامه.
وصيّتي للكونيّ في زمن الأقنعة:
ألفيلسوف الكوني عزيز الخزرجي