إنخفاض اسعار العقارات في إقليم كوردستان بنسبة 15% و توقعات بانتعاش السوق

اكدت شركة “املاك” العقارية في اقليم كوردستان يوم السبت تضرر قطاع العقارات نتيجة تفشي كورونا وانخفاض اسعار النفط.

وقال سردار ازاد من شركة املاك العقارية في اقليم كوردستان لشفق نيوز، إن “فيروس كورونا اثر سلبا على قطاع العقارات لان كورونا خلقت نوعا من عدم الثقة بالسوق اضافة الى انخفاض اسعار النفط والمشاكل الاقتصادية اثر على اسعار العقارات”.

وأضاف ان “أنخفاض إسعار العقارات يختلف من منطقة الى اخرى ولكن اثر على أغلب على المناطق التي لم تصل اليها الخدمات”، مردفا بالقول انه “على العموم ان انخفاض الاسعار يتراوح ما بين 3 الى 15 ‎%”.

وتابع ازاد “نتوقع ان تستقر الاوضاع في قطاع العقارات في المنتصف الثاني من العام الحالي وان تتحسن اكثر مع بداية العام القادم”.

واشار مالك الشركة العقارية إلى أن “عدم دفع الاقساط الشهرية من قبل المشترين للوحدات السكنية في المشاريع الاستثمارية جراء المشاكل الاقتصادية وازمة كورونا تسبب في ايقاف العديد من المشاريع الاستثمارية”.

يشار الى ان السلطات في اقليم كوردستان قد شرعت في وقت مبكر وقبل باقي اجزاء العراق ودول الجوار باتخاذ التدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد الامر مما انعكس سلبا على الاوضاع الامنية.

كانت الحكومة العراقية قد قررت الشهر الماضي قطع رواتب موظفي إقليم كوردستان بعدما قالت إن الإقليم لم يف بالتزاماته في الميزانية المالية المتمثلة بتسليم 250 ألف برميل نفط يوميا للحكومة الاتحادية.

ويتضمن الاتفاق تسليم إقليم كوردستان كمية 250 ألف برميل يومياً من النفط للحكومة الاتحادية مقابل تسليم بغداد لحصة مقدارها نحو 13 في المئة من الميزانية للإقليم إلى جانب رواتب الموظفين والبيشمركة.

وتؤكد حكومة إقليم كوردستان التزامها بالاتفاق المبرم مع بغداد بشأن الميزانية المالية.