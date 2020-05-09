اختطاف شيخ عشيرة جنوب كركوك

خطف مسلحون مجهولون فجر اليوم السبت ، شيخ عشيرة في قرية تابعة لقضاء داقوق (نحو 40 كم جنوب كركوك) واقتادوه الى جهة مجهولة.

ماجد انور العبيدي ، احد اقرباء الشيخ احمد عجمي العبيدي الذي اختطفه المسلحون قال ان مصير الشيخ مازال مجهولاً كما ان هاتفه مغلق ، لافتاً الى انهم ابلغوا الجهات الامنية بالحادث والتي بدأت تحقيقاً في ملابساته.

وتشهد المناطق المشتركة بين محافظات صلاح الدين وديالى وكركوك تواجدا لتنظيم داعش ونشاطا لخلاياه ، وقد بدأت تتكرر خلال الايام القليلة الماضية اعمال الخطف والقتل التي تطال المدنيين والعسكريين .