الاتحاد الوطني يوضح أسباب عدم تصويت البرلمان على مرشح حقيبة العدل

أوضح عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، الجمعة، أسباب عدم نيل مرشح وزارة العدل عبد الرحمن مصطفى الثقة داخل مجلس النواب كمرشح لحقيبة وزارة العدل.

وقال السورجي إن “حقيبة وزارة العدل هي من استحقاق الاتحاد الوطني الكردستاني وقد تم ترشيح عبد الرحمن مصطفى لها من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، ومع كامل احترامنا له، لكنه لم يحظى بقبول اعضاء البرلمان على اعتبار انه لم يكن مرشح الاتحاد”.

وأضاف أن “الاتحاد وخلال الايام القليلة المقبلة سيخرج بمرشح جديد يمثل استحقاق الاتحاد ويتم تقديمه الى رئيس الوزراء المكلف بغية ارساله الى مجلس النواب الاتحادي كي ينال ثقة المجلس”.

وأوضح السورجي، ان “استحقاق الاتحاد ليس حوله اي مشكلة، وسيتم خلال وقت قريب جدا عقد جلسة جديدة لمجلس النواب الاتحادي بغية التصويت على المرشح الذي نقدمه ضمن الاستحقاق”، لافتا الى ان “القوى الكردستانية ستقدم ايضا شخصة اخرى ليتم ارسال اسمها الى مجلس النواب بغية نيل الثقة ل‍وزارة الخارجية أيضاً”.