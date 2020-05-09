السهلاني: موظفون في وزارة الشباب يمارسون سلطتهم خارج القانون.. على درجال مراقبتهم

طالب المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، جزائر السهلاني، وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، بمراقبة عدد من “الموظفين الذين يمارسون سلطتهم خارج القانون”.

وقال السهلاني إن “موظفين يمارسون سلطات خارج القانون يعملون في وزارة الشباب والرياضة عملوا بتعمد على ايقاف والتلاعب بمرتبات موظفي اللجنة الاولمبية بدون اي سند قانوني منذ أكثر من عشرة اشهر”.

واكد أنه “يتوجب على وزير الشباب والرياضة الجديد عدنان درجال مراقبة اداء موظفيه والانتباه الى هذه الظواهر التي تربك ثقة المواطن بالحكومة”.

واوضح السهلاني، “سأعمل على اعداد ملف قانوني متكامل لعمليات التلاعب بمقدرات الحقوق القانونية لموظفي اللجنة واتحاداتها، سأقدمها الى لجنة النزاهة في مجلس النواب والى مجلس الوزراء قريبا”.