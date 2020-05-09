الهجرة : (15,992) حصة اغاثية وزعتها بين النازحين والعائدين في عدد من المحافظات

وزعت وزارة الهجرة و المهجرين (15,992) حصة من المساعدات الاغاثية بين فئات عنايتها في محافظات ( الانبار , ديالى , صلاح الدين , ميسان و العاصمة بغداد ) ، وتضمن التوزيع ( سلات غذائية و صحية وكسوة ملابس و مستلزمات منزلية بالاضافة الى المفروشات الارضية ) .

و ذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير ان ” ‏كادر فرع الوزارة في محافظة الانبار وزع (6,340) حصة من المساعدات الاغاثية بين الاسر النازحة في مخيمات النزوح بمنطقتي بزيبز وعامرية الفلوجة و الاسر العائدة الى مناطق سكناها في اقضية ( الرمادي , الكرمة , الخالدية و القائم ) ، كما و وزع كادر فرع الوزارة في محافظة ديالى (6,178) حصة من المساعدات الاغاثية بين الاسر العائدة الى مناطق سكناها في قضائي خانقين و بعقوبة و الاسر النازحة في قضاء الخالص و مخيم الوند الكرفاني الاول”.

و تابع جهاكير ان ” كادر فرع الوزارة في محافظة صلاح الدين وزع (2,546) حصة من المساعدات الاغاثية بين الاسر العائدة الى مناطق سكناها الاصلية في قضائي الطوز و بلد ، مشيرا الى ان ” كادر فرع الوزارة في محافظة ميسان وزع (400) حصة اعاثية بين الاسر النازحة في المحافظة ، فضلا عن ان كادر فرع الوزارة في العاصمة بغداد جانب الرصافة وزع (528) حصة من المساعدات الاغاثية بين الاسر النازحة في مجمع مريم العذراء ” .